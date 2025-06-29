Збірна України переграла Болгарію в Лізі націй

У неділю, 29 червня, збірна України з волейболу обіграла команду Болгарії у восьмому матчі Ліги націй.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Завдяки цій перемозі наша команда піднялася на 5 сходинку, маючи в активі 15 очок. Стільки ж очок у команди Франції, однак за рахунок очної перемоги над Україною вона розташувалася вище.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 8 матч, 29 червня

Болгарія – Україна 1:3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.

Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.