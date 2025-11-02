Чинна чемпіонка Підсумкового турніру програла у стартовому матчі своїй співвітчизниці

Американка Джессіка Пегула (5) перемогла свою співвітчизницю Коко Гофф (3) у матчі першого туру Підсумкового турніру, який проходить у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:7(4), 2:6.

У вирішальному сеті, ведучи 2:1, Гофф програла п'ять геймів поспіль. За поєдинок Коко зробила 17 подвійних помилок.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 2 листопада

Джессіка Пегула (США) – Коко Гофф (США) 6:3, 6:7(4), 2:6

Це була дев'ята очна зустріч суперниць і шоста перемога Пегули. Гофф, нагадаємо, є чинною чемпіонкою Підсумкового турніру.

Обидві тенісистки виступають у групі "Штеффі Граф", де трохи раніше в іншому матчі першого туру лідерка світового рейтингу білоруска Аріна Сабалєнка легко обіграла Жасмін Паоліні (8, Італія).

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.