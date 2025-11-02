Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чинна чемпіонка Підсумкового турніру програла у стартовому матчі своїй співвітчизниці

Станіслав Матусевич — 2 листопада 2025, 20:22
Чинна чемпіонка Підсумкового турніру програла у стартовому матчі своїй співвітчизниці
Джессіка Пегула
Getty images

Американка Джессіка Пегула (5) перемогла свою співвітчизницю Коко Гофф (3) у матчі першого туру Підсумкового турніру, який проходить у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:7(4), 2:6.

У вирішальному сеті, ведучи 2:1, Гофф програла п'ять геймів поспіль. За поєдинок Коко зробила 17 подвійних помилок.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, 2 листопада

Джессіка Пегула (США) – Коко Гофф (США) 6:3, 6:7(4), 2:6

Це була дев'ята очна зустріч суперниць і шоста перемога Пегули. Гофф, нагадаємо, є чинною чемпіонкою Підсумкового турніру.

Обидві тенісистки виступають у групі "Штеффі Граф", де трохи раніше в іншому матчі першого туру лідерка світового рейтингу білоруска Аріна Сабалєнка легко обіграла Жасмін Паоліні (8, Італія).

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

WTA Finals Підсумковий турнір WTA Джессіка Пегула Коко Гофф

WTA Finals

Перша ракетка світу перемогла у матчі першого туру Підсумкового турніру
Відбулися перші два матчі парного розряду жіночого Підсумкового турніру
Рибакіна зробила заявку на вихід у півфінал Підсумкового турніру
Швьонтек із розгрому стартувала на Підсумковому турнірі
Чотири американки проти решти світу: прев’ю жіночого Підсумкового турніру

Останні новини