Жіночий Підсумковий турнір шукає нове місце проведення, – ЗМІ

Жіноча тенісна асоціація WTA не планує продовжувати контракт із Саудівською Аравією на проведення Підсумкових турнірів WTA Finals.

Про це повідомив авторитетний журналіст Бен Ротенберг.

За його словами, WTA шукає організатора для проведення своєї щорічної підсумкової першості для восьми найкращих тенісисток планети. Асоціація планує залишити ринок Саудівської Аравії, на який вийшла два роки тому на тлі серйозних дискусій.

Плани WTA покинути "пустельну" локацію з'явилися, незважаючи на те, що генеральна директорка організації Порша Арчер торік висловлювала зацікавленість у продовженні співпраці з Ер-Ріядом після завершення трирічного контракту на 2024-2026 роки.

Однак перемовини між WTA та Федерацією тенісу Саудівської Аравії не завершилися успіхом і не призвели до продовження проведення турніру в Ер-Ріяді. Цього року змагання пройде у цій локації востаннє.

За інформацією Ротенберга, фаворитом на проведення WTA Finals наразі є новий континент, Північна Америка.

Нагадаємо, що чинною чемпіонкою Підсумкового турніру є представниця Казахстану Єлена Рибакіна.