Чемпіонка Australian Open 2025 знялася з Підсумкового турніру, її замінить росіянка

Переможниця Australian Open 2025 американка Медісон Кіз (7) знялася з Підсумкового турніру, який проходить у саудівському Ер-Ріяді. Замість неї у третьому турі групового раунду зіграє "нейтральна" спортсменка Єкатерина Александрова (10).

Про це повідомляє Tennis Temple.

Кіз невдало провела перші два поєдинки в групі "Серена Вільямс" на WTA Finals. Спочатку вона без шансів програла польці Ізі Швьонтек (2), а потім не втримала перевагу в матчі проти своєї співітчизниці Аманди Анісімової (4). Тож перед третім туром Медісон уже не мала шансів на вихід у півфінал змагань.

Замінить Кіз на одну зустріч росіянка Александрова, яка значилася на турнірі другою запасною. Цікаво, що перша запасна, ще одна "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (9), відмовилася виходити на корт за станом здоров'я.

Александрова зіграє проти дострокової переможниці групи "Серена Вільямс", казахстанки Єлени Рибакіної (6), 5 листопада орієнтовно о 16:00 за київським часом. Цей матч ніяк не вплине на позиції тенісисток у квартеті.

Нагадаємо, що в групі "Штеффі Граф" дві путівки до півфіналу розіграють три тенісистки 6 листопада.