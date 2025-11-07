Українська правда
Перша ракетку зупинити не вдалося: на Підсумковому турнірі відбувся другий півфінал

Станіслав Матусевич — 7 листопада 2025, 22:16
Аріна Сабалєнка
Instagram

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка стала другою фіналісткою на Підсумковому турніру, що проходить у Саудівській Аравії. У півфіналі вона перемогла американку Аманду Анісімову (4).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 3:6, 6:3.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Півфінал, 7 листопада

Аріна Сабалєнка (-) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 3:6, 6:3

Це була одинадцята очна зустріч суперниць і п'ята перемога білоруски. У вирішальному матчі WTA Finals Сабалєнка зіграє проти представниці Казахстану Єлени Рибакіної (6).

Нагадаємо, що у першому півфіналі Підсумкового турніру Рибакіна обіграла американку Джессіку Пегулу (5).

Аріна Сабалєнка

