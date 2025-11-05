Анісімова впоралася з другою ракеткою світу і вийшла в півфінал Підсумкового турніру
Американка Аманда Анісімова (4) стала другою півфіналісткою Підсумкового турніру від групи "Серена Вільямс". В лобовій зустрічі за другу позицію у квартеті Анісімова обіграла польку Ігу Швьонтек (2).
Гра тривала 2 години 37 хвилин і завершилася з рахунком 6:7(3), 6:4, 6:2.
За іронією долі, першу партію, в якій Анісімова мала 4 брейк-пойнти, забрала Швьонтек. Другий сет, де вже полька мала 3 шанси взяти подачу суперниці, залишився за американкою. У вирішальній партії Аманда вже не залишила шансів суперниці.
Аманда Анісімова (США) – Іга Швьонтек (Польща) 6:7(3), 6:4, 6:2
Суперниці зустрічалися втретє цього року, Анісімова здобула другу перемогу.
Аманда з двома виграшами посіла другу позицію у групі "Серена Вільямс" після Єлени Рибакіної, яка тріумфувала у всіх трьох поєдинках. Обидві тенісистки вийшли у півфінал Підсумкового турніру. Їхні суперниці визначаться 6 листопада після ігор третього туру у квартеті "Штеффі Граф".
Зазначимо, що це дебютний виступ Анісімової на WTA Finals.
Нагадаємо, що трохи раніше Рибакіна обіграла росіянку Єкатерину Александрову (10), яка замінила на турнірі американку Медісон Кіз (7).