На Підсумковому турнірі визначилися перші півфіналістки в парному розряді

За підсумками другого туру парного розряду в групі "Мартіна Навратілова" на Підсумковому турнірі, який проходить у саудівському Ер-Ріяді, визначилися перші півфіналістки.

Дует Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) здобув другу перемогу, цього разу над італійською парою Сара Еррані/Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 6:4, забезпечивши собі перше місце у квартеті і достроковий вихід у півфінал.

Втратили всі шанси на продовження боротьби Ейша Мухаммад (США) та Демі Схюрс (Нідерланди). Вони зазнали другої поразки поспіль, цього разу від Вероніки Кудерметової (-) та Елізе Мертенс (Бельгія) – 4:6, 7:6(6), 6-10.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 3 листопада

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:4

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:4, 6:7(6), 6-10

Італійська та російсько-бельгійська пари в останньому турі в очній зустрічі визначать другий півфінальний дует від групи "Мартіна Навратілова".

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що Єлена Рибакіна стала першою півфіналісткою Підсумкового турніру в одиночному розряді.