Рибакіна з потужним камбеком обіграла Швьонтек у другому турі Підсумкового турніру

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) перемогла польку Ігу Швьонтек (2) у першому матчі другого туру на жіночому Підсумковому турнірі, який проходить у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.

Після програного першого сету Рибакіна повністю домінувала на корті. Гра Швьонтек повністю розладналася, в кожній із двох наступних партій вона припустилася майже 20 невимушених помилок.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 2 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща) 3:6, 6:1, 6:0

Це була одинадцята зустріч суперниць і п'ята перемога казахстанки, однак лише перша за 5 очних поєдинків цього року.

Обидві тенісистки виступають у групі "Серена Вільямс", яку Рибакіна тепер очолює з двома перемогами. На рахунку Швьонтек один виграш у двох матчах. Їхніми суперницями у квартеті є американки Аманда Анісімова (4) і Медісон Кіз (7), які програли на старті й зустрінуться 2 листопада між собою у другому турі.

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що в першому турі у групі "Серена Вільямс" Рибакіна легко перемогла Анісімову, а Швьонтек розгромила Кіз.