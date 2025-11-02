Перша ракетка світу перемогла у матчі першого туру Підсумкового турніру

"Нейтральна" перша ракетка світу Аріна Сабалєнка впевнено обіграла італійку Жасмін Паоліні у першому турі групового етапу Підсумкового турніру, який проходить у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Більш-менш конкурентна боротьба тривала на корті до рахунку 4:3 на користь білоруски, після чого Паоліні до кінця зустрічі змогла взяти лише один гейм.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 2 листопада

Аріна Сабалєнка (-) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:1

Це була восьма очна зустріч суперниць і шоста перемога білоруски.

Обидві тенісистки виступають у групі "Штеффі Граф", де їхніми суперницями є американки Коко Гофф і Джессіка Пегула, які зіграють між собою 2 листопада орієнтовно о 17:45 за київським часом.

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що в першому турі в групі "Мартіна Навратілова" полька Іга Швьонтек розгромила американку Медісон Кіз, а казахстанка Єлена Рибакіна не залишила шансів іншій представниці США, Аманді Анісімовій.