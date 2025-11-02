Українська правда
Чинні чемпіонки парного розряду Підсумкового турніру обіграли росіянок на старті змагань

Станіслав Матусевич — 2 листопада 2025, 22:25
Габріела Дабровскі і Ерін Раутліфф
2 листопада відбулися два матчі першого туру парного розряду на жіночому Підсумковому турнірі в групі "Лізель Губер".

Чинні чемпіонки змагань, пара Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія), обіграли "нейтральний" дует Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер із рахунком 6:3, 7:6(2).

Лідеркам світового рейтингу, Катерині Синяковій (Чехія) та Тейлор Таунсенд (США) довелося на супертай-брейку доводити свою перевагу над Тімеа Бабош (Угорщина) та Луїзою Стефані (Бразилія) – 6:2, 3:6, 10-6.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 2 листопада

Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-) 6:3, 7:6(2)

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) 6:2, 3:6, 10-6

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна пара проводить по три поєдинки, за результатами яких два найкращі дуети із кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що напередодні відбулися два поєдинки парного розряду Підсумкового турніру в групі "Мартіна Навратілова". 

