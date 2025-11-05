Рибакіна зі стовідсотковим результатом вийшла у півфінал Підсумкового турніру

Єелна Рибакіна (6), яка представляє Казахстан, у третьому турі групи "Серена Вільямс" на Підсумковому турнірі обіграла "нейтральну" тенісистку Єкатерину Александрову і з трьома перемогами вийшла у півфінал з першого місця квартету.

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

Проти Рибакіної мала грати Медісон Кіз (7), однак американка захворіла, й її замінила запасна Александрова. Шансів на вихід із групи ані в Кіз, ані в Александрової не було.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 5 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Єкатерина Александрова (-) 6:4, 6:4

Це була шоста зустріч суперниць, рахунок став рівним, 3:3. Рибакіна втретє бере участь у Підсумковому турнірі і тільки вперше зуміла вийти з групи.

Суперниця Рибакіної у півфіналі визначиться 6 листопада. Нею стане тенісистка, яка посіде друге місце у квартеті "Штеффі Граф". Наразі на прохід у півфінал там претендують Аріна Сабалєнка (1, -), Коко Гофф (3, США) та Джессіка Пегула (5, США).

Нагадаємо, що напередодні Рибакіна з камбеком обіграла другу ракетку світу Ігу Швьонтек з Польщі.