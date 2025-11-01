Швьонтек із розгрому стартувала на Підсумковому турнірі

Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек легко розібралася з американкою Медісон Кіз (7) у стартовому матчі Підсумкового турніру, який проходить у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 1 годину 1 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:2.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 1 листопада

Іга Швьонтек (Польща) – Медісон Кіз (США) 6:1, 6:2

Це була восьма очна зустріч суперниць і шоста перемога польки.

Обидві тенісистки виступають у групі "Серена Вільямс", де їхніми суперницями є ще одна американка Аманда Анісімова та Єлена Рибакіна з Казахстану, які зіграють між собою 1 листопада орієнтовно о 18:40 за київським часом.

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що Підсумковий турнір стартував із парної зустрічі, в якій італійки Сара Еррані та Жасмін Паоліні обіграли дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).