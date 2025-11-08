Бельгійка та росіянка стали переможницями парного розряду на Підсумковому турнірі

"Нейтральна" Вероніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс стали чемпіонками в парному розряді Підсумкового турніру, який проходить у Саудівському Ер-Ріяді. У фінальному матчі вони обіграли дует Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія).

Гра тривала 1 годину 39 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:1.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Фінал, пари, 8 листопада

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) 7:6(4), 6:1

Фіналістки зустрічалися вдруге в сезоні, двічі перемогли Кудерметова і Мертенс. Російсько-бельгійська пара вже ставала чемпіонками WTA Finals у 2022 році.

Нагадаємо, що у вирішальному поєдинку в одиночному розряді зустрінуться Аріна Сабалєнка (1, -) та Єлена Рибакіна (6, Казахстан). Фінал відбудеться 8 листопада о 18:00 за київським часом.