Другий камбек за день на Підсумковому: Анісімова врятувалася в американському дербі

Станіслав Матусевич — 3 листопада 2025, 20:19
Аманда Анісімова
Jimmie48/WTA

Американська тенісистка Аманда Анісімова (4) у трисетовому поєдинку обіграла свою співвітчизницю Медісон Кіз (7) у матчі другого туру жіночого Підсумкового турніру, який відбувається в саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:2.

У другому сеті Анісімова поступалася 1:3, після чого повністю змінила перебіг подій на корті.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, 3 листопада

Аманда Анісімова (США) – Медісон Кіз (США) 4:6, 6:3, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. Анісімова здобула першу перемогу в кар'єрі в межах Підсумкових турнірів.

Обидві тенісистки виступають у групі "Серена Вільямс", яку очолює Єлена Рибакіна з двома перемогами. Казахстанка вже гарантувала собі вихід у півфінал.

На рахунку польки Іги Швьонтек та Анісімової по одній звитязі. Саме ці тенісистки в останньому турі розіграють між собою другу путівку в півфінал від квартету.

Кіз втратила всі шанси на продовження боротьби з нулем очок.

Груповий турнір на WTA Finals відбувається за коловою системою, кожна гравчиня проводить по три поєдинки, за результатами яких по дві найкращі тенісистки з кожного з двох квартетів виходять у півфінал.

Нагадаємо, що Рибакіна обіграла Швьонтек у першому матчі другого туру групи "Серена Вільямс" на Підсумковому турнірі.

