Визначилася перша фіналістка Підсумкового турніру

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) стала першою фіналісткою жіночого Підсумкового турніру, що проходить у саудівському Ер-Ріяді. У півфінальному матчі вона здолала американку Джессіку Пегулу (5).

Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.

У другій та третій партіях Рибакіна вела з брейком, дозволяла суперниці вирівняти ситуацію, після чого сильніше проводила кінцівку сетів.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Півфінал, 7 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 4:6, 6:4, 6:3

Це була шостий очний поєдинок суперниць, кожна має по три перемоги. У вирішальному матчі змагань Рибакіна зіграє проти переможниці півфіналу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Амандою Анісімовою (4, США).

Казахстанка вперше в кар'єрі вийшла у фінал WTA Finals і стала першою представницею своєї країни, якій це вдалося.

Нагадаємо, що на груповій стадії змагань Рибакіна виграла всі три поєдинки.