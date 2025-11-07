Визначилася перша фіналістка Підсумкового турніру
Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) стала першою фіналісткою жіночого Підсумкового турніру, що проходить у саудівському Ер-Ріяді. У півфінальному матчі вона здолала американку Джессіку Пегулу (5).
Гра тривала 2 години 7 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:4, 6:3.
У другій та третій партіях Рибакіна вела з брейком, дозволяла суперниці вирівняти ситуацію, після чого сильніше проводила кінцівку сетів.
Єлена Рибакіна (Казахстан) – Джессіка Пегула (США) 4:6, 6:4, 6:3
Це була шостий очний поєдинок суперниць, кожна має по три перемоги. У вирішальному матчі змагань Рибакіна зіграє проти переможниці півфіналу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Амандою Анісімовою (4, США).
Казахстанка вперше в кар'єрі вийшла у фінал WTA Finals і стала першою представницею своєї країни, якій це вдалося.
Нагадаємо, що на груповій стадії змагань Рибакіна виграла всі три поєдинки.