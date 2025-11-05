Визначилася половина півфіналісток у парному розряді Підсумкового турніру

Пара Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) стала другими півфіналістками парного розряду Підсумкового турніру. У третьому турі в межах групи "Мартіна Навратілова" вони перемогли своїх прямих конкуренток, італійський дует Сара Еррані/Жасмін Паоліні з рахунком 6:3, 6:3.

Кудерметова і Мертенс посіли друге місце у квартеті, який достроково виграли Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія). Шувей та Остапенко 5 листопада здобули третю перемогу в трьох поєдинках, розгромивши невдах групи, пару Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) – 6:3, 6:1.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, пари, 3 листопада

Се Шувей (Китайський Тайбей)/Альона Остапенко (Латвія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:3, 6:1

Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:3

Кудерметова та Мертенс у півфіналі зустрінуться з лідерками світового рейтингу, парою Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США), які достроково виграли свою групу "Лізель Губер".

Суперниці Се Шувей та Остапенко визначаться 6 листопада після завершення матчів третього туру у другому квартеті.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі визначилися дві перші півфіналістки в одиночному розряді.