Рибакіна здолала "нейтральну" першу ракетку світу в фіналі Підсумкового турніру

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) стала переможницею жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді. У фінальному матчі вона обіграла білоруську першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(0).

За весь матч Рибакіна не віддала суперниці жодної своєї подачі.

THE MOMENT ELENA RYBAKINA WON THE 2025 WTA FINALS.



🥹🥹🥹🥹



pic.twitter.com/hCntZbhHgV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 8, 2025

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Фінал, 8 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 7:6(0)

Це був чотирнадцятий очний поєдинок суперниць і шоста перемога представниці Казахстану. Раніше жодна тенісистка з цієї країни не діставалася до вирішального матчу WTA Finals.

Рибакіна з нового тижня підніметься на п'яту сходинку світового рейтингу. Сабалєнка завершить сезон на вершині.

Нагадаємо, що трохи раніше парний титул на Підсумковому турнірі виграли "нейтралка" Вероніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс.