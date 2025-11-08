Українська правда
Рибакіна здолала "нейтральну" першу ракетку світу в фіналі Підсумкового турніру

Станіслав Матусевич — 8 листопада 2025, 20:10
Єлена Рибакіна
Getty images

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) стала переможницею жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді. У фінальному матчі вона обіграла білоруську першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.

Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(0).

За весь матч Рибакіна не віддала суперниці жодної своєї подачі.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Фінал, 8 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 7:6(0)

Це був чотирнадцятий очний поєдинок суперниць і шоста перемога представниці Казахстану. Раніше жодна тенісистка з цієї країни не діставалася до вирішального матчу WTA Finals.

Рибакіна з нового тижня підніметься на п'яту сходинку світового рейтингу. Сабалєнка завершить сезон на вершині.

Нагадаємо, що трохи раніше парний титул на Підсумковому турнірі виграли "нейтралка" Вероніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс.

