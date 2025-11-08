Рибакіна здолала "нейтральну" першу ракетку світу в фіналі Підсумкового турніру
Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) стала переможницею жіночого Підсумкового турніру в одиночному розряді. У фінальному матчі вона обіграла білоруську першу ракетку світу Аріну Сабалєнку.
Гра тривала 1 годину 48 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(0).
За весь матч Рибакіна не віддала суперниці жодної своєї подачі.
Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аріна Сабалєнка (-) 6:3, 7:6(0)
Це був чотирнадцятий очний поєдинок суперниць і шоста перемога представниці Казахстану. Раніше жодна тенісистка з цієї країни не діставалася до вирішального матчу WTA Finals.
Рибакіна з нового тижня підніметься на п'яту сходинку світового рейтингу. Сабалєнка завершить сезон на вершині.
Нагадаємо, що трохи раніше парний титул на Підсумковому турнірі виграли "нейтралка" Вероніка Кудерметова та бельгійка Елізе Мертенс.