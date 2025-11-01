Рибакіна зробила заявку на вихід у півфінал Підсумкового турніру

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (6) не залишила шансів американці Аманді Анісімовій (4) у матчі першого туру жіночого Підсумкового турніру, який 1 листопада стартував у саудівському Ер-Ріяді.

Гра тривала усього 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:1.

Незважаючи на накопичену втому останніх тижнів, протягом яких Рибакіна виборювала останню путівку на Підсумковий турнір, казахстанка легко впоралася з опоненткою, яка майже місяць готувалася до свого дебютного виступу на WTA Finals.

WTA Finals

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)

Призовий фонд: $15,500,000

Груповий етап, 1 листопада

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аманда Анісімова (США) 6:3, 6:1

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва поєдинки залишилися за Рибакіною.

Обидві тенісистки виступають у групі "Серена Вільямс", де у першому матчі ігрового дня полька Іга Швьонтек розгромила Медісон Кіз зі США з рахунком 6:1, 6:2. У наступному турі 3 листопада між собою зіграють дві лідерки, а також дві аутсайдерки квартету.