Світоліна – Швьонтек у чвертьфіналі Ролан Гаррос: чи є шанси проти фаворитки?

На Ролан Гаррос 2025 починаються вирішальні матчі. Дуже приємно, що цього року до них змогла дістатися найкраща українська тенісистка, Еліна Світоліна. У чвертьфіналі французького мейджору їй доведеться протистояти чинній чемпіонці змагань, польці Ізі Швьонтек.

Чи багато шансів в українки проти грізної суперниці?

Цьогорічний ґрунтовий сезон видався для Світоліної одним з найкращих у кар’єрі. Вона допомогла збірній України вперше в історії пробитися у фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг своїми двома перемогами над представницями Польщі та Швейцарії.

Потім був тріумф на турнірі WTA 250 у Руані. На хвилі успіху Еліна приїхала на "тисячник" до Мадрида, де навіть у найкращі роки не доходила далі другого кола. Півфінал у столиці Іспанії став справжнім одкровенням для українських уболівальників.

Нарешті, на улюбленому турнірі в Римі, на якому Світоліна тріумфувала двічі, вона дісталася чвертьфіналу.

Результати, гідні поваги. Однак після Мадрида помітним був певний спад у грі першої ракетки України. На іспанському турнірі наша тенісистка діяла легко і невимушено, як в юні роки. В Італії вже звертала на себе увагу невелика важкість на ногах. До деяких м’ячів не вдавалося встигати добре підходити, а це призводило або до помилок, або до можливості суперниць атакувати.

Тиждень відпочинку перед Ролан Гаррос виглядав украй своєчасним для того, щоб трохи відпочити і набратися сил та енергії перед головним ґрунтовим турніром сезону.

Еліна Світоліна Getty images

Стартовий розгром у Парижі туркені Сонмез давав сподівання, що Еліні вдалося перезарядити свої внутрішні батарейки. Однак далі розпочалися неочікувані складності.

Угорка Бондар та американка Пера, які ніколи не хапали зірок з тенісного небосхилу, дали справжні бої першій ракетці України. В кожному з чотирьох сетів, зіграних проти цих суперниць, налічувалося мінімум 12 геймів. Важкість Світоліної на ногах, трохи помітна в Римі, стала вже очевидною.

Зустріч четвертого кола проти минулорічної фіналістки змагань, четвертої ракетки світу Жасмін Паоліні, викликала побоювання за результат. І вони не були марними. Перший сет залишився за Паоліні, а у другій партії вона мала три матч-пойнти, які Еліна завдяки своєму незламному характеру змогла відіграти й у третій партії дотиснула морально надламану суперницю.

Вперше за рівно 150 матчів, проведених на турнірах Grand Slam, Світоліна змогла виграти поєдинок, де суперниця мала хоча б один матч-пойнт. Наразі Еліна має за два місяці 18 перемог у ґрунтовому сезоні, і це її найкращий результат у кар’єрі.

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Із таким багажем перша ракетка України підходить до чвертьфіналу.

По інший бік сітки знаходитиметься спортсменка, яка не просто є чинною чемпіонкою Ролан Гаррос. Вона виграла три попередні французькі мейджори й має серію з 25 перемог поспіль на паризькому ґрунті.

Більше в історії жіночого тенісу має тільки легендарна Кріс Еверт – 29. Тільки американка робила це тоді, коли більшість читачів ще не народилися. Так само, як і автор цих рядків.

Чи означає це, що шансів у Еліни нема?

Ні. Адже після минулорічного Ролан Гаррос Швьонтек не здобула досі жодного титулу. А цього сезону навіть не грала у фіналах.

Заради підготовки до ґрунтових турнірів Іга пропустила домашню кваліфікацію Кубку Біллі Джин Кінг (за що їй окрема подяка від нашої збірної), проте такий хід особливо не допоміг. Торік полька тріумфувала на всіх великих турнірах на улюбленому покритті, вигравши в Мадриді, Римі та Парижі.

Поточного сезону у столиці Іспанії був розгром від Гофф у півфіналі, а трохи раніше – 0:6 у першій партії чвертьфіналу від Кіз. В Італії – того гірше – виліт у третьому колі від абсолютно не ґрунтової Коллінз, яку, до речі, Світоліна легко пройшла у наступному матчі.

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На Ролан Гаррос Швьонтек виглядає більш впевнено. Правда, у перших трьох колах складних суперниць у неї не було. Казахстанська москвичка Рибакіна у четвертому раунді стала єдиною гідною опозицією. Опозицією, яка цілком могла залишити турнір без чинної чемпіонки.

Однак полька впоралася, після 1:6 у першому сеті показавши якісний теніс. І тепер на неї чекає зустріч зі Світоліною.

Букмекери вважають Швьонтек явною фавориткою, даючи на неї коефіцієнт приблизно 1,3. На українку цифри майже втричі більші – 3,7.

Так, шансів у Еліни, будемо відверті, не дуже багато. Однак, якщо вдасться від самого старту поєдинку грати в не дуже притаманний українці атакувальний теніс, можна сподіватися поставити суперницю в неприємне становище. Так, як це вдавалося Кіз, Гофф, а два дні тому й Рибакіній. У захисній манері обіграти Швьонтек на ґрунті навіть зараз, у не найкращі дні її кар’єри, майже нереально.

Чи здатна на такий теніс зараз Світоліна? Хочеться сподіватися, що так. Відповідь дасть лише гра.

Чвертьфінальний матч між Еліною Світоліною та Ігою Швьонтек відбудеться 3 червня другим запуском на корті імені Філіппа Шатріє, орієнтовно о 13:30 за київським часом.