Далі – чинна чемпіонка: Світоліна дізналася суперницю по чвертьфіналу Ролан Гаррос

Польська тенісистка Іга Швьонтек (5) стала суперницею Еліни Світоліної по чвертьфіналу Ролан Гаррос. Чинна чемпіонка турніру у матчі четвертого кола здолала казахстанську спортсменку Єлену Рибакіну (11).

Поєдинок тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 1:6, 6:3, 7:5.

За матч Швьонтек 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Roland Garros – Grand Slam

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Четверте коло, 1 червня

Іга Швьонтек (Польща) – Єлена Рибакіна (Казахстан) 1:6, 6:3, 7:5

Світоліна та Швьонтек зустрічалися раніше чотири рази, три перемоги на рахунку польки. Востаннє вона вигравала у четвертому колі "тисячника" в Маямі у кінці березня поточного року.

Поєдинок між Світоліною та Швьонтек відбудеться у вівторок, 3 червня. Час початку зустрічі стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна оформила яскравий камбек у матчі проти італійки Жасмін Паоліні і вийшла у чвертьфінал Ролан Гаррос 2025.