Світоліна перемогою над Паоліні встановила два досягнення на турнірах Grand Slam

Вольова звитяга Еліни Світоліної в матчі четвертого кола Ролан Гаррос над Жасмін Паоліні принесла першій ракетці України два цікавих досягення.

Це перша перемога Еліни на турнірах Grand Slam після відіграшу матч-пойнтів. Також Світоліна стала другою тенісисткою за останні 10 років за кількістю виходів у чвертьфінали мейджорів (13) після Серени Вільямс.

Статистичні факти наводить портал OptaAce.

В матчі проти Жасмін Паоліні Світоліній вдалося відіграти одразу три матч-пойнти. Вперше за 150 матчів, проведених на турнірах Grand Slam, українці вдалося перемогти у зустрічі, де суперниця знаходилася за крок від успіху.

У 2015 році Еліна вперше дісталася до чвертьфіналу мейджора, і сталося це якраз на паризьких кортах Ролан Гаррос. Відтоді Світоліна 13 разів виходила у цю стадію змагань турнірів "Великого шолома". Більше за неї чвертьфіналів за 10 років має лише легендарна Серена Вільямс – 16.

Нагадаємо, що на старті французького мейджора Еліна розгромила туркеню Зейнеп Сонмез (76), а у другому колі подужала угорку Анну Бондар (82). Напередодні у третьому раунді змагань Світоліна перемогла американку Бернарду Перу (83) у важкому матчі з двома тай-брейками.