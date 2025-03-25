Світоліна поступилась Швьонтек в 1/8 фіналу турніру в Маямі

Еліна Світоліна не змогла переграти Ігу Швьонтек в межах 1/8 фіналу Miami Open.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився перемогою польки з рахунком 7:6 (5), 6:3.

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Українка здійснила три подачі навиліт, використала п'ять брейк-пойнтів, але припустилась п'ятьох подвійних помилок.

В активі Швьонтек одна подача навиліт та три подвійні помилки за матч.

Зазначимо, що це була четверта дуель української та польської тенісисток, рахунок у серії особистих зустрічей став 3:1 на користь Іги.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло, 25 березня

Іга Швьонтек (2, Польща) – Еліна Світоліна (22, Україна) 7:6 (5), 6:3

У наступному колі Швьонтек зіграє проти філіппінської спортсменки Александри Еали (140).

Напередодні розіграш Miami Open залишила Марта Костюк, поступившись четвертій ракетці світу Пегулі.