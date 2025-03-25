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Світоліна поступилась Швьонтек в 1/8 фіналу турніру в Маямі

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 07:05
Світоліна поступилась Швьонтек в 1/8 фіналу турніру в Маямі
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна не змогла переграти Ігу Швьонтек в межах 1/8 фіналу Miami Open.

Матч тривав 2 години 7 хвилин та завершився перемогою польки з рахунком 7:6 (5), 6:3.

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Українка здійснила три подачі навиліт, використала п'ять брейк-пойнтів, але припустилась п'ятьох подвійних помилок.

В активі Швьонтек одна подача навиліт та три подвійні помилки за матч.

Зазначимо, що це була четверта дуель української та польської тенісисток, рахунок у серії особистих зустрічей став 3:1 на користь Іги.

Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Четверте коло, 25 березня

Іга Швьонтек (2, Польща) – Еліна Світоліна (22, Україна) 7:6 (5), 6:3

У наступному колі Швьонтек зіграє проти філіппінської спортсменки Александри Еали (140).

Напередодні розіграш Miami Open залишила Марта Костюк, поступившись четвертій ракетці світу Пегулі.

Еліна Світоліна Іга Швьонтек Miami Open WTA 1000

Еліна Світоліна

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