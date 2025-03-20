Українського дербі у Маямі не буде: Бенчич обіграла Ястремську і вийшла на Світоліну

Даяна Ястремська у першому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі поступилася олімпійській чемпіонці-2020 Белінді Бенчич, яка далі зіграє з Еліною Світоліною.

Швейцарка перемогла за 2 години 39 хвилин з рахунком 6:4, 1:6, 7:5.

На першій же подачі Бенчич розпочалися тенісні гойдалки, які тривали всю гру. Ястремська мала одразу 6 брейк-пойнтів, проте реалізувати їх не змогла.

Як це часто буває у тенісі, одразу після цього Даяна легко віддала свою подачу. Зрівняти рахунок так і не вдалося, хоча ще дві можливості українка мала – 4:6.

А ось у другому геймі другого сету Ястремська взяла подачу суперниці з першого ж брейк-пойнту. І повторила успіх у четвертому геймі. В результаті одеситка впевнено взяла партію, не завадив і низький відсоток влучання першої подачі – 42%.

На початку вирішального сету Ястремська зробила на один брейк більше за суперницю. Залишалося тримати свої подачі, що з труднощами вдавалося до рахунку 5:4. На жаль, подати на матч не вийшло, і згодом Даяна програла ще два гейми, що призвело до поразки.

Ястремська за гру 7 разів подала навиліт, зробила 13 подвійних помилок та 4 брейки з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 9 помилок на подачі та 4 брейки з 7 шансів.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 19 березня

Белінда Бенчич (45, Швейцарія) – Даяна Ястремська (42, Україна) 6:4, 1:6, 7:5

Це була п'ята зустріч суперниць, швейцарка попереду 4:1.

У наступному колі Бенчич, як уже зазначалося, зіграє з 22 сіяною українкою Еліною Світоліною.

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева у драматичному поєдинку поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у першому колі турніру в Маямі.