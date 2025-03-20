Українського дербі у Маямі не буде: Бенчич обіграла Ястремську і вийшла на Світоліну
Даяна Ястремська у першому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі поступилася олімпійській чемпіонці-2020 Белінді Бенчич, яка далі зіграє з Еліною Світоліною.
Швейцарка перемогла за 2 години 39 хвилин з рахунком 6:4, 1:6, 7:5.
На першій же подачі Бенчич розпочалися тенісні гойдалки, які тривали всю гру. Ястремська мала одразу 6 брейк-пойнтів, проте реалізувати їх не змогла.
Як це часто буває у тенісі, одразу після цього Даяна легко віддала свою подачу. Зрівняти рахунок так і не вдалося, хоча ще дві можливості українка мала – 4:6.
А ось у другому геймі другого сету Ястремська взяла подачу суперниці з першого ж брейк-пойнту. І повторила успіх у четвертому геймі. В результаті одеситка впевнено взяла партію, не завадив і низький відсоток влучання першої подачі – 42%.
На початку вирішального сету Ястремська зробила на один брейк більше за суперницю. Залишалося тримати свої подачі, що з труднощами вдавалося до рахунку 5:4. На жаль, подати на матч не вийшло, і згодом Даяна програла ще два гейми, що призвело до поразки.
Ястремська за гру 7 разів подала навиліт, зробила 13 подвійних помилок та 4 брейки з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 9 помилок на подачі та 4 брейки з 7 шансів.
Відеоогляд матчу
Белінда Бенчич (45, Швейцарія) – Даяна Ястремська (42, Україна) 6:4, 1:6, 7:5
Це була п'ята зустріч суперниць, швейцарка попереду 4:1.
У наступному колі Бенчич, як уже зазначалося, зіграє з 22 сіяною українкою Еліною Світоліною.
Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева у драматичному поєдинку поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у першому колі турніру в Маямі.