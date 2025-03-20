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Калініна вдруге за місяць програла Азаренці й залишає Маямі

Станіслав Матусевич — 20 березня 2025, 02:14
Калініна вдруге за місяць програла Азаренці й залишає Маямі
Ангеліна Калініна
Getty images

Ангеліна Калініна не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі, поступившись Вікторії Азаренці.

Білоруска перемогла за 1 годину 3 хвилини 6:3, 6:1.

Гра була більш-менш рівною лише до рахунку 3:3 у першому сеті. Надалі повною перевагою володіла "нейтральна" спортсменка.

Азаренка взяла 8 геймів поспіль, і єдиний брейк Калініної в кінцівці матчу вже нічого не змінив.

Українка за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. На рахунку її суперниці 5 ейсів, жодної помилки на подачі та 5 брейків.

Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 20 березня

Вікторія Азаренка (32, -) – Ангеліна Калініна (55, Україна) 6:3, 6:1

Це була третя зустріч суперниць, білоруска ще не програвала. Попередній очний матч відбувся місяць тому в Дубаї, тоді Калініна примудрилася програти з рахунку 6:2, 5:2 на свою користь.

У наступному колі змагань Азаренка зустрінеться з Кароліною Муховою (14, Чехія).

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева у драматичному поєдинку поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у першому колі турніру в Маямі.

Ангеліна Калініна Вікторія Азаренка Miami Open WTA 1000

Ангеліна Калініна

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