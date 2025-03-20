Калініна вдруге за місяць програла Азаренці й залишає Маямі

Ангеліна Калініна не змогла подолати перше коло турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі, поступившись Вікторії Азаренці.

Білоруска перемогла за 1 годину 3 хвилини – 6:3, 6:1.

Гра була більш-менш рівною лише до рахунку 3:3 у першому сеті. Надалі повною перевагою володіла "нейтральна" спортсменка.

Азаренка взяла 8 геймів поспіль, і єдиний брейк Калініної в кінцівці матчу вже нічого не змінив.

Cruising into the next round ⛵️@vika7 defeats Kalinina in straight sets and is into the next round in Miami! #MiamiOpen pic.twitter.com/AyH1wt0coq — wta (@WTA) March 20, 2025

Українка за гру 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 1 брейк. На рахунку її суперниці 5 ейсів, жодної помилки на подачі та 5 брейків.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Перше коло, 20 березня

Вікторія Азаренка (32, -) – Ангеліна Калініна (55, Україна) 6:3, 6:1

Це була третя зустріч суперниць, білоруска ще не програвала. Попередній очний матч відбувся місяць тому в Дубаї, тоді Калініна примудрилася програти з рахунку 6:2, 5:2 на свою користь.

У наступному колі змагань Азаренка зустрінеться з Кароліною Муховою (14, Чехія).

Нагадаємо, напередодні Юлія Стародубцева у драматичному поєдинку поступилася експершій ракетці світу Наомі Осаці у першому колі турніру в Маямі.