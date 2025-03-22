Костюк не без проблем вийшла у третє коло в Маямі і зустрінеться з росіянкою
Марта Костюк обіграла Кімберлі Біррелл з Австралії у матчі другого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Українка перемогла за 2 години 14 хвилин з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.
На початку першого сету Костюк взяла подачу суперниці, але швидко повернула брейк. До рахунку 5:5 тенісистки спокійно тримали власні подачі, аж поки Марта завдяки активним діям знову не вийшла вперед. Подати на сет виявилося серйозною проблемою, українці довелося відіграти 5 брейк-пойнтів, перш ніж записати його до свого активу.
Друга партія вийшла майже дзеркально протилежною. Вже Біррелл першою зробила брейк, і Костюк довелося наздоганяти. А в кінцівці сету австралійка взяла два гейми поспіль і зрівняла рахунок у матчі. Варто відзначити у цій партії дуже низький відсоток першої подачі Марти – лише 40%.
У вирішальній партії Костюк володіла солідною перевагою – 3:0, 5:1. Біррелл вдалося скоротити відставання, проте гра все ж залишилася за українкою.
Костюк за гру 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 5 брейків.
Марта Костюк (29, Україна) – Кімберлі Біррелл (68, Австралія) 7:5, 4:6, 6:3
Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань Костюк зіграє з росіянкою Анною Блінковою (85).
Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.