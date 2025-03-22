Костюк не без проблем вийшла у третє коло в Маямі і зустрінеться з росіянкою

Марта Костюк обіграла Кімберлі Біррелл з Австралії у матчі другого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка перемогла за 2 години 14 хвилин з рахунком 7:5, 4:6, 6:3.

На початку першого сету Костюк взяла подачу суперниці, але швидко повернула брейк. До рахунку 5:5 тенісистки спокійно тримали власні подачі, аж поки Марта завдяки активним діям знову не вийшла вперед. Подати на сет виявилося серйозною проблемою, українці довелося відіграти 5 брейк-пойнтів, перш ніж записати його до свого активу.

Друга партія вийшла майже дзеркально протилежною. Вже Біррелл першою зробила брейк, і Костюк довелося наздоганяти. А в кінцівці сету австралійка взяла два гейми поспіль і зрівняла рахунок у матчі. Варто відзначити у цій партії дуже низький відсоток першої подачі Марти – лише 40%.

У вирішальній партії Костюк володіла солідною перевагою – 3:0, 5:1. Біррелл вдалося скоротити відставання, проте гра все ж залишилася за українкою.

Test Passed ✅@marta_kostyuk comes out on top following a fierce three setter against Birrell.#MiamiOpen pic.twitter.com/AIceClPraF — wta (@WTA) March 21, 2025

Костюк за гру 3 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Друге коло, 21 березня

Марта Костюк (29, Україна) – Кімберлі Біррелл (68, Австралія) 7:5, 4:6, 6:3

Це була перша зустріч суперниць. У наступному раунді змагань Костюк зіграє з росіянкою Анною Блінковою (85).

Нагадаємо, що після першого кола турнір у Маямі залишили Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.