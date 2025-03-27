Паоліні без шансів програла першій ракетці світу у півфіналі в Маямі
Італійська тенісистка Жасмін Паоліні розгромно поступилася білорусці Аріні Сабалєнці у півфіналі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
"Нейтральна" спортсменка здобула перемогу за 1 годину 13 хвилин з рахунком 6:2, 6:2.
Паоліні за гру 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не виконала жодного брейку з чотирьох можливостей. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки.
Аріна Сабалєнка (1, -) – Жасмін Паоліні (7, Італія) 6:2, 6:2
Це була шоста зустріч суперниць і четверта перемога білоруски. У фіналі турніру в Маямі вона зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (4, США) – Александра Еала (140, Філіппіни).
Паоліні з наступного тижня підніметься на шосту позицію світового рейтингу, посунувши вниз ще одну "нейтралку", Мірру Андрєєву.
Раніше повідомлялося, що чинна чемпіонка змагань у Маямі Даніель Коллінз врятувала збитого машиною собаку.