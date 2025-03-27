Паоліні без шансів програла першій ракетці світу у півфіналі в Маямі

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні розгромно поступилася білорусці Аріні Сабалєнці у півфіналі турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

"Нейтральна" спортсменка здобула перемогу за 1 годину 13 хвилин з рахунком 6:2, 6:2.

Паоліні за гру 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не виконала жодного брейку з чотирьох можливостей. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 27 березня

Аріна Сабалєнка (1, -) – Жасмін Паоліні (7, Італія) 6:2, 6:2

Це була шоста зустріч суперниць і четверта перемога білоруски. У фіналі турніру в Маямі вона зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (4, США) – Александра Еала (140, Філіппіни).

Паоліні з наступного тижня підніметься на шосту позицію світового рейтингу, посунувши вниз ще одну "нейтралку", Мірру Андрєєву.

Раніше повідомлялося, що чинна чемпіонка змагань у Маямі Даніель Коллінз врятувала збитого машиною собаку.