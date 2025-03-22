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Світоліна помстилася Бенчич за Ястремську і зіграє у третьому колі турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 22 березня 2025, 01:14
Світоліна помстилася Бенчич за Ястремську і зіграє у третьому колі турніру в Маямі
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна розгромила Белінду Бенчич (Швейцарія) у матчі другого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. Саме швейцарка на старті змагань вибила з боротьби Даяну Ястремську.

Світоліна перемогла за 1 годину 13 хвилин з рахунком 6:1, 6:2.

Українка зі старту матчу заволоділа перевагою й повела 4:0. Все, що вдалося Бенчич у першому сеті – забрати один гейм, але не більше.

Початок другої партії вийшов напруженим. За рахунку 1:1 Світоліній довелося відігравати два брейк-пойнти. Одразу після цього швейцарка програла власну подачу з 40:0, і довести зустріч до перемоги надалі було вже справою техніки.

Світоліна за гру 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку з трьох можливостей.

Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Друге коло, 21 березня

Еліна Світоліна (22, Україна) – Белінда Бенчич (45, Австралія) 6:1, 6:2

Це була п'ята зустріч суперниць, українка попереду, 3:2. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Муховою (14).

Нагадаємо, що раніше до третього кола турніру в Маямі пробилася Марта Костюк, яка здолала австралійку Кімберлі Біррелл.

Еліна Світоліна Miami Open WTA 1000 Белінда Бенчич

Еліна Світоліна

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