Світоліна помстилася Бенчич за Ястремську і зіграє у третьому колі турніру в Маямі
Еліна Світоліна розгромила Белінду Бенчич (Швейцарія) у матчі другого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. Саме швейцарка на старті змагань вибила з боротьби Даяну Ястремську.
Світоліна перемогла за 1 годину 13 хвилин з рахунком 6:1, 6:2.
Українка зі старту матчу заволоділа перевагою й повела 4:0. Все, що вдалося Бенчич у першому сеті – забрати один гейм, але не більше.
Початок другої партії вийшов напруженим. За рахунку 1:1 Світоліній довелося відігравати два брейк-пойнти. Одразу після цього швейцарка програла власну подачу з 40:0, і довести зустріч до перемоги надалі було вже справою техніки.
Світоліна за гру 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, 1 помилка на подачі та жодного брейку з трьох можливостей.
Еліна Світоліна (22, Україна) – Белінда Бенчич (45, Австралія) 6:1, 6:2
Це була п'ята зустріч суперниць, українка попереду, 3:2. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє з чешкою Кароліною Муховою (14).
Нагадаємо, що раніше до третього кола турніру в Маямі пробилася Марта Костюк, яка здолала австралійку Кімберлі Біррелл.