Світоліна пробилася в четверте коло турніру в Маямі

Еліна Світоліна обіграла чешку Кароліну Мухову і вийшла у четверте коло турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка за 2 години 5 хвилин перемогла з рахунком 6:2, 3:6, 6:2.

Перший сет пройшов під диктовку Світоліної. У неї багато що виходило, натомість у Мухової не йшла перша подача й вона чимало помилялася. Лише при подачі на сет Еліні довелося відігравати брейк-пойнт суперниці, з чим українка впоралася.

Друга партія почалася з десятихвилинного гейму на подачі чешки, який зрештою Світоліна таки забрала. Здавалося, що справу зроблено, проте не все було так просто. Вже наступний гейм Еліна примудрилася програти з рахунку 40:15 через чотири поспіль свої невимушені помилки.

Ситуація на корті кардинально змінилася, перевага перейшла до Мухової, вже в українки почалися проблеми з першою подачею. В підсумку, чешка забрала другу партію.

І третій сет Мухова розпочала трохи впевненіше, проте Світоліна, як вона це вміє, увімкнулася у потрібний момент і з рахунку 2:2 не віддала суперниці жодного гейму.

Pumped up 💪@ElinaSvitolina outlasts Muchova for her place in the last 16!#MiamiOpen pic.twitter.com/UXOkNfUZWc — wta (@WTA) March 23, 2025

Світоліна за гру 6 разів подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. На рахунку її суперниці 8 ейсів, 2 помилки на подачі та два брейки.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 23 березня

Еліна Світоліна (22, Україна) – Кароліна Мухова (14, Чехія) 6:2, 3:6, 6:2

Це була третя зустріч суперниць, українка поки не програвала. У наступному колі змагань Світоліна зіграє з переможницею пари Іга Швьонтек (2, Польща) – Елізе Мертенс (28, Бельгія).

Еліна вп'яте зіграє у четвертому раунді змагань у Маямі і боротиметься за вихід у третій чвертьфінал.

Нагадаємо, що виступи у Маямі продовжує Марта Костюк (29). У третьому колі турніру вона зустрічається з росіянкою Анною Блінковою (85).