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Сенсація була близька: Стародубцева прикро поступилася Осаці в Маямі

Станіслав Матусевич — 18 березня 2025, 22:16
Сенсація була близька: Стародубцева прикро поступилася Осаці в Маямі
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева не змогла вийти до другого кола турніру серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.

У першому раунді вона у важкому матчі поступилася експершій ракетці світу, чотириразовій тріумфаторці змагань Grand Slam Наомі Осаці з Японії.

Японка перемогла за 2 години 29 хвилин з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

Старт матчу був повністю за Стародубцевою. Завдяки постійним змінам ритму гри вона раз по раз провокувала помилки Осаки. Лише за рахунку 5:0 Наомі трохи прийшла до тями, але сет врятувати не вдалося  6:3 за українкою.

На початку другої партії Стародубцевій вдалося відіграти потрійний брейк-пойнт Осаки. Невдовзі Юлія сама зробила брейк і повела 4:2.

Тут навіть візуально стало помітно, що українка захвилювалася. Результатом стали прості помилки та чотири гейми, програні поспіль разом із сетом.

Осака перевела гру у вирішальну партію, у якій мала помітну перевагу. Останній шанс поборотися Стародубцева згаяла за рахунку 1:3, не реалізувавши два брейк-пойнти на подачі суперниці. Надалі Осака без проблем довела матч до перемоги.

 Стародубцева за гру не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 3 брейки. На рахунку її суперниці 10 ейсів, 4 помилки на подачі та 4 брейки.

Miami Open  WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Перше коло, 18 березня

Наомі Осака (61, Японія)  Юлія Стародубцева (110, Україна) 3:6, 6:4, 6:3

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі змагань японка зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою (21).

Стародубцева досі не має перемог у поточному сезоні  в основній сітці турнірів WTA.

Окрім Стародубцевої, з українок у Маямі зіграють також Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна. Ястремська та Калініна отримали суперниць по першому колу. Світоліна і Костюк почнуть боротьбу на турнірі з другого раунду.

Нагадаємо, напередодні Стародубцева у фіналі кваліфікації змагань у Маямі перемогла Татьяну Марію (83, Німеччина).

Наомі Осака Юлія Стародубцева Miami Open WTA 1000

Юлія Стародубцева

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