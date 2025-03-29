Пегула не змогла обіграти Сабалєнку у фіналі турніру в Маямі

Білоруска Аріна Сабалєнка стала переможницею турніру серії WTA 1000 Miami Open. У вирішальному матчі вона обіграла американку Джессіку Пегулу.

Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь "нейтральної" спортсменки.

Сабалєнка за гру 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Фінал, 29 березня

Аріна Сабалєнка (1, -) – Джессіка Пегула (4, США) 7:5, 6:2

Це була дев'ята зустріч суперниць, білоруска виграла 7 матчів.

Сабалєнка здобула свій 19 титул на рівні WTA за 35 проведених фіналів, вона продовжує залишатися першою ракеткою світу, збільшуючи відрив від переслідувачок.

На рахунку Пегули 7 виграних турнірів, у 10 фіналах вона поступалася. Американка залишається на четвертій позиції жіночого рейтингу.

Нагадаємо, що фіналістами чоловічого турніру в Маямі стали серб Новак Джокович та Якуб Меншик із Чехії.