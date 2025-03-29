Пегула не змогла обіграти Сабалєнку у фіналі турніру в Маямі
Білоруска Аріна Сабалєнка стала переможницею турніру серії WTA 1000 Miami Open. У вирішальному матчі вона обіграла американку Джессіку Пегулу.
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь "нейтральної" спортсменки.
Сабалєнка за гру 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.
Відеоогляд матчу
Аріна Сабалєнка (1, -) – Джессіка Пегула (4, США) 7:5, 6:2
Це була дев'ята зустріч суперниць, білоруска виграла 7 матчів.
Сабалєнка здобула свій 19 титул на рівні WTA за 35 проведених фіналів, вона продовжує залишатися першою ракеткою світу, збільшуючи відрив від переслідувачок.
На рахунку Пегули 7 виграних турнірів, у 10 фіналах вона поступалася. Американка залишається на четвертій позиції жіночого рейтингу.
Нагадаємо, що фіналістами чоловічого турніру в Маямі стали серб Новак Джокович та Якуб Меншик із Чехії.