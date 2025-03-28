Пегула дотиснула філіппінську сенсацію і вийшла у фінал турніру в Маямі

Американка Джессіка Пегула не без проблем вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. У півфінальному матчі вона у трисетовому поєдинку обіграла Александру Еалу з Філіппін (140).

Четверта ракетка світу за 2 години 25 хвилин здобула перемогу з рахунком 7:6(3), 5:7, 6:3.

Пегула за гру 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Півфінал, 28 березня

Джессіка Пегула (США) – Александра Еала (Філіппіни) 7:6(3), 5:7, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. Пегула вперше вийшла до фіналу в Маямі, а загалом американка проведе шостий вирішальний матч турнірів серії WTA 1000. Її суперницею стане перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка, яка з восьми очних зустрічей з Пегулою виграла шість.

Еала з наступного тижня вперше увійде до топ-100 рейтингу WTA, здійснивши стрибок із 140 місця одразу у восьмий десяток.

Нагадаємо, що у своєму півфінальному матчі Сабалєнка легко розібралася з італійкою Жасмін Паоліні.