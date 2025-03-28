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Пегула дотиснула філіппінську сенсацію і вийшла у фінал турніру в Маямі

Станіслав Матусевич — 28 березня 2025, 11:25
Пегула дотиснула філіппінську сенсацію і вийшла у фінал турніру в Маямі
Джессіка Пегула
Getty images

Американка Джессіка Пегула не без проблем вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі. У півфінальному матчі вона у трисетовому поєдинку обіграла Александру Еалу з Філіппін (140).

Четверта ракетка світу за 2 години 25 хвилин здобула перемогу з рахунком 7:6(3), 5:7, 6:3.

Пегула за гру 6 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал, 28 березня

Джессіка Пегула (США) – Александра Еала (Філіппіни) 7:6(3), 5:7, 6:3

Раніше суперниці не зустрічалися. Пегула вперше вийшла до фіналу в Маямі, а загалом американка проведе шостий вирішальний матч турнірів серії WTA 1000. Її суперницею стане перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка, яка з восьми очних зустрічей з Пегулою виграла шість.

Еала з наступного тижня вперше увійде до топ-100 рейтингу WTA, здійснивши стрибок із 140 місця одразу у восьмий десяток.

Нагадаємо, що у своєму півфінальному матчі Сабалєнка легко розібралася з італійкою Жасмін Паоліні.

Джессіка Пегула Miami Open WTA 1000 Аріна Сабалєнка Александра Еала

Джессіка Пегула

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