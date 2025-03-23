Костюк знищила росіянку і вийшла у 1/8 фіналу турніру в Маямі
Марта Костюк розгромила росіянку Анну Блінкову і вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.
Українка усього за 59 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:1.
Костюк не кращим чином увійшлу в гру, зумівши виграти за перші два гейми лише один розіграш. Проте, коли Марта нарешті увімкнула повну потужність, виявилося, що відповідати суперниці нема чим.
Українка забивала м'ячі на будь-який смак, вигравши шість геймів поспіль і оформивши так званий "прихований бублик" для росіянки у першому сеті.
У другій партії характер гри не змінився. Блінкова змогла взяти один-єдиний гейм уже за рахунку 5:0 на користь Костюк. На підсумок поєдинку це жодним чином не вплинуло.
Костюк за гру 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 1 брейк.
Марта Костюк (29, Україна) – Анна Блінкова (85, -) 6:2, 6:1
Це була перша зустріч суперниць. Марта вперше зіграє у четвертому колі турніру в Маямі.
У наступному раунді змагань Костюк зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (4, США) – Анна Калінская (33, -).
Нагадаємо, що трохи раніше у 1/8 фіналу в Маямі пробилася Еліна Світоліна, яка здолала чешку Кароліну Мухову.