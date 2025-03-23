Костюк знищила росіянку і вийшла у 1/8 фіналу турніру в Маямі

Марта Костюк розгромила росіянку Анну Блінкову і вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Українка усього за 59 хвилин здобула перемогу з рахунком 6:2, 6:1.

Костюк не кращим чином увійшлу в гру, зумівши виграти за перші два гейми лише один розіграш. Проте, коли Марта нарешті увімкнула повну потужність, виявилося, що відповідати суперниці нема чим.

Українка забивала м'ячі на будь-який смак, вигравши шість геймів поспіль і оформивши так званий "прихований бублик" для росіянки у першому сеті.

У другій партії характер гри не змінився. Блінкова змогла взяти один-єдиний гейм уже за рахунку 5:0 на користь Костюк. На підсумок поєдинку це жодним чином не вплинуло.

Костюк за гру 5 разів подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 23 березня

Марта Костюк (29, Україна) – Анна Блінкова (85, -) 6:2, 6:1

Це була перша зустріч суперниць. Марта вперше зіграє у четвертому колі турніру в Маямі.

У наступному раунді змагань Костюк зустрінеться з переможницею пари Джессіка Пегула (4, США) – Анна Калінская (33, -).

Нагадаємо, що трохи раніше у 1/8 фіналу в Маямі пробилася Еліна Світоліна, яка здолала чешку Кароліну Мухову.