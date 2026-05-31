Світоліна і Костюк борються за титул на Ролан Гаррос: визначилися перші чвертьфіналістки турніру

31 травня визначилася перша четвірка півфіналісток в одиночному розряді Ролан Гаррос. Ними стали Еліна Світоліна (7, Україна), Марта Костюк (15, Україна), Сорана Кирстя (18, Румунія) та Мірра Андрєєва (8, -).

Перша ракетка України Світоліна у поєдинку найбільш високорейтингових мам жіночого тенісу у вольовому стилі обіграла швейцарку Белінду Бенчич (11) із рахунком 4:6, 6:4, 6:0.

Суперницею Еліни по першому в історії українському чвертьфіналу турніру Grand Slam стане Костюк, яка несподівано впевнено здолала третю ракетку світу Ігу Швьонтек із Польщі – 7:5, 6:1. Майбутні опонентки й колеги по збірній раніше зустрічалися двічі, кожна має по одній перемозі.

Кирстя у своєму останньому сезоні в професійному тенісі вдруге пробилася у чвертьфінал Ролан Гаррос після успіху в матчі проти китаянки Ван Сіюй (148) – 6:3, 7:6(4). Цікаво, що вперше румунка діставалася до цієї стадії в Парижі 17 років тому, у 2009-му.

Сорана у чвертьфіналі зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої, яка перемогла швейцарку Жиль Тайхманн (170) із рахунком 6:3, 6:2. Півтора місяці тому в єдиному очному поєдинку росіянка була сильнішою за Кирстю.

Перші чвертьфінальні пари жінок на Ролан Гаррос

Марта Костюк (Україна) – Еліна Світоліна (Україна)

– Сорана Кирстя (Румунія) – Мірра Андрєєва (-)

Поєдинки відбудуться 2 червня.

