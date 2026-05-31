Ролан Гаррос 2026

Вперше в історії дві українки зустрінуться у чвертьфіналі турніру Grand Slam

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 17:15
Еліна Світоліна (зліва) і Марта Костюк
ФТУ

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна (7) і Марта Костюк (15) зустрінуться між собою у чвертьфіналі Ролан Гаррос. На турнірах Grand Slam така подія відбудеться вперше в історії.

Єдиний випадок, коли дві представниці України дісталися до чвертьфіналу одного мейджора, стався на Australian Open-2024. Тоді до цієї стадії змагань дісталися Костюк і Даяна Ястремська. Вони грали не одна проти одної й лише Ястремська пробилася до півфіналу.

На Ролан Гаррос-2026 Світоліна вшосте в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі турніру, а для Костюк це буде дебют. Жодна українська тенісистка раніше не пробивалася до півфіналу в Парижі, зараз історична подія точно станеться.

Чвертьфінальний поєдинок між двома першими ракетками України відбудеться 2 червня, час його початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в матчах 1/8 фіналу Костюк обіграла головну фаворитку Ролан Гаррос польку Ігу Швьонтек, а Світоліна виявилася сильнішою за швейцарку Белінду Бенчич.

