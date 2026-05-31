Буде великою честю вийти на корт проти Еліни, – Костюк поділилася очікуваннями від гри зі Світоліною

Станіслав Матусевич — 31 травня 2026, 19:48
Марта Костюк
Друга ракетка України Марта Костюк розповіла про перемогу над Ігою Швьонтек в 1/8 фіналу Ролан Гаррос та про очікування від майбутнього поєдинку проти Еліни Світоліної.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

е справді чудові відчуття. Дуже рада виходу до чвертьфіналу. Сьогодні трохи відсвяткую, але водночас залишатимуся повністю зосередженою на турнірі.

Цього року багато що в мене почало працювати на ґрунті загалом. Так само і в Мадриді, який теж раніше не був для мене найуспішнішим турніром. Мені здається, я просто даю собі більше простору. Більше насолоджуюся грою, побудовою розіграшів, викликами, вчуся правильно проходити складні моменти під час матчів. І, думаю, мені це добре вдається. Тож я дуже задоволена", – не приховувала позитивних емоцій Марта.

У чвертьфіналі мейджору Костюк зіграє з лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною.

"Еліна – легенда українського тенісу, і для мене буде великою честю вийти проти неї на корт у вівторок. Вона проклала шлях для багатьох українських хлопців і дівчат. І зараз грає просто чудово. Особливо цього року – неймовірно. Я дуже чекаю на цей матч. Ми вже грали одна проти одної два роки тому, тому я приблизно знаю, чого очікувати. Думаю, це буде дуже хороший поєдинок", – зауважила Костюк.

Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).

