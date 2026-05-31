Буде великою честю вийти на корт проти Еліни, – Костюк поділилася очікуваннями від гри зі Світоліною

Друга ракетка України Марта Костюк розповіла про перемогу над Ігою Швьонтек в 1/8 фіналу Ролан Гаррос та про очікування від майбутнього поєдинку проти Еліни Світоліної.

Слова Костюк наводить Великий теніс України.

"Це справді чудові відчуття. Дуже рада виходу до чвертьфіналу. Сьогодні трохи відсвяткую, але водночас залишатимуся повністю зосередженою на турнірі. Цього року багато що в мене почало працювати на ґрунті загалом. Так само і в Мадриді, який теж раніше не був для мене найуспішнішим турніром. Мені здається, я просто даю собі більше простору. Більше насолоджуюся грою, побудовою розіграшів, викликами, вчуся правильно проходити складні моменти під час матчів. І, думаю, мені це добре вдається. Тож я дуже задоволена", – не приховувала позитивних емоцій Марта.

У чвертьфіналі мейджору Костюк зіграє з лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною.

" Еліна – легенда українського тенісу, і для мене буде великою честю вийти проти неї на корт у вівторок. Вона проклала шлях для багатьох українських хлопців і дівчат. І зараз грає просто чудово. Особливо цього року – неймовірно. Я дуже чекаю на цей матч. Ми вже грали одна проти одної два роки тому, тому я приблизно знаю, чого очікувати. Думаю, це буде дуже хороший поєдинок", – зауважила Костюк.

Нагадаємо, що в першому колі Ролан Гаррос Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), а в третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82).