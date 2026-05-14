Гофф обіграла румунську ветеранку і стала першою фіналісткою турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 14 травня 2026, 17:45
Гофф обіграла румунську ветеранку і стала першою фіналісткою турніру в Римі
Коко Гофф
Instagram

Чевтерта ракетка світу американка Коко Гофф стала першою фіналісткою турніру серії WTA 1000 в Римі. У півфінальному матчі вона обіграла 36-річну румунку Сорану Кирстю (27).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

Гофф поступалася 2:4 у першій партії, однак зуміла виграти чотири гейми поспіль. У другому сеті матч було призупинено через дощ, що не завадило Коко втримати поєдинок під контролем та перемогти.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €7,228,080
Півфінал, 14 травня

Коко Гофф (США) – Сорана Кирстя (Румунія) 6:4, 6:3

Суперниці зустрічалися вчетверте, неодмінно сильнішою виявлялася Гофф. У вирішальному матчі опоненткою Коко стане або українка Еліна Світоліна (10), або полька Іга Швьонтек (3).

Зазначимо, що Гофф другий сезон поспіль вийшла в фінал турніру в Римі. Вона стала наймолодшою американкою з таким досягненням із 1999 року, коли це зробила 18-річна Вінус Вільямс.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна свій півфінал проти Іги Швьонтек проведе 14 травня орієнтовно о 21:30 за київським часом. Анонс цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

