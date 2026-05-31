У цьому матчі буде багато нюансів тактики, плану гри і стратегії: експерти – про майбутнє протистояння Світоліної та Костюк

Колишні тенісисти, а нині експерти телеканалу Eurosport Кріс Еверт, Алекс Корретха та Тім Генман поділилися очікуваннями від майбутнього чвертьфінального протистояння на Ролан Гаррос між українками Еліною Світоліною та Мартою Костюк, наголосивши, що це буде цікавий матч, у якому буде багато нюансів і тактики.

Так, на думку Кріс Еверт, Еліна Світоліна після народження дитини повністю змінила свою гру.

"Еліна так добре грає на ґрунті. Після того, як вона народила дитину від Гаеля, її гра повністю змінилася. Вона стала агресивною гравчинею з задньої лінії, стала універсальною тенісисткою. Вона виходить до сітки. У неї потужна подача. Коли вона тільки з'явилася на сцені, вона була контратакуючою гравчинею, а зараз повністю змінила свій стиль. Великою мірою це заслуга її чоловіка, адже, думаю, у неї було багато тренувань з ним", – зазначила колишня перша ракетка жіночого тенісу, переможниця 18 турнірів Grand Slam, в тому числі 7-ми Відкритих чемпіонатів Франції, що є рекордом турніру.

Водночас олімпійський медаліст (бронза ОІ-2000), переможець підсумкового турніру року, володар Кубку Девіса у складі збірної Іспанії Алекс Корретха вважає, що обидві тенісистки мають свої переваги перед очним матчем.

"Це буде цікаво, але Костюк може грати, як Бенчич, і бити досить сильно. Зазвичай я вважаю, що Світоліна здатна бути стабільною, але в мене враження, що Марта дуже сильна психологічно і дуже послідовна у грі", – зазначив він.

Натомість на думку срібного медаліста Олімпіади-1996, Тіма Генмана, який виграв 11 турнірів ATP туру в одиночному розряді й 4 в парному, в українському дербі на вболівальників очікує насичений тактикою матч.

"Коли ти у стані вільного потоку, ти менше думаєш і граєш інстинктивно. Для обох гравчинь це неймовірна можливість, бо вони виграли багато матчів на ґрунті і обидві у відмінній фізичній і ментальній формі. До того ж вони обидві з України, і це може додати додаткового тиску, але це дивовижна історія.

Відсоток першої подачі буде дуже важливим. Якщо він впаде, Костюк більше заробить очок, адже вона любить стояти на пару метрів за задньою лінією і агресивно розпочинати розіграш. У цьому матчі буде багато нюансів тактики, плану гри і стратегії, тому це буде дуже цікавий матч", – вважає Генман.

Чвертьфінальний поєдинок між двома першими ракетками України відбудеться 2 червня, час його початку визначиться пізніше.

Нагадаємо, що в матчах 1/8 фіналу Костюк обіграла головну фаворитку Ролан Гаррос польку Ігу Швьонтек, а Світоліна виявилася сильнішою за швейцарку Белінду Бенчич.

