Усі розділи

Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Світоліна: Чвертьфінал проти Костюк – це натхнення для наступного покоління українських тенісисток

Олег Дідух — 31 травня 2026, 16:35
Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026.

"Матчі проти Бенчич ніколи не бувають простими, це завжди битви. Я намагалася притримуватися свої тактики та показувати бійцівський дух.

Така переможна серія на грунті – це прекрасно, але легких матчів немає, всі гравці сильні. Я рада тим, як пройшли останні матчі. Мені вдавалося залишатися здоровою та свіжою ментально, я вдало впоралася з важкими ситуаціями. Тому я дуже рада знову вийти у чвертьфінал.

Матч проти Костюк? Україна вже точно буде представлена в півфіналі, тому це чудово. Важко уявити, щоби цей турнір складався краще для нас. Це неймовірне досягнення для українського тенісу – у нас багать тенісисток у топ-100 та тих, хто туди наближається в такій ситуації, під час війни. Це надихає наступне покоління вірити, що це можливо – одного дня вийти на цей корт та перемогти", – заявила українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.

Нагадаємо, у неділю, 31 травня, Світоліна в 1/8 фіналу Ролан Гаррос у трьох сетах здобула вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич – 4:6, 6:4, 6:0. У чвертьфіналі Еліна зіграє з іншою українкою, Мартою Костюк, яка раніше обіграла Ігу Швьонтек.

