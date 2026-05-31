Світоліна: Чвертьфінал проти Костюк – це натхнення для наступного покоління українських тенісисток

Українська тенісистка Еліна Світоліна (7) прокоментувала свій вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2026.

"Матчі проти Бенчич ніколи не бувають простими, це завжди битви. Я намагалася притримуватися свої тактики та показувати бійцівський дух.

Така переможна серія на грунті – це прекрасно, але легких матчів немає, всі гравці сильні. Я рада тим, як пройшли останні матчі. Мені вдавалося залишатися здоровою та свіжою ментально, я вдало впоралася з важкими ситуаціями. Тому я дуже рада знову вийти у чвертьфінал.

Матч проти Костюк? Україна вже точно буде представлена в півфіналі, тому це чудово. Важко уявити, щоби цей турнір складався краще для нас. Це неймовірне досягнення для українського тенісу – у нас багать тенісисток у топ-100 та тих, хто туди наближається в такій ситуації, під час війни. Це надихає наступне покоління вірити, що це можливо – одного дня вийти на цей корт та перемогти", – заявила українка в післяматчевому інтерв'ю на корті.