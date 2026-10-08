Чвертьфінал турніру в Пекіні Світоліна – Чжен: спроба здолати олімпійську чемпіонку на її батьківщині

На передостанньому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у Пекіні продовжується чвертьфінальна стадія. 9 жовтня перша ракетка України Еліна Світоліна проведе поєдинок проти китаянки Чжен Ціньвень.

Наша тенісистка бореться за потрапляння на листопадовий Підсумковий турнір в Індіан-Веллсі та намагається піднятися якомога вище в жіночому рейтингу. Її суперниця прагне досягти максимуму перед домашніми глядачами та повернутися до світової еліти після важкої травми.

Еліна Світоліна, 32 роки, 7 ракетка світу

Лідерка українського тенісу провела відмінну першу половину сезону. Світоліна здобула титули на турнірі WTA 250 в Окленді та "тисячнику" в Римі. На іншому змаганні WTA 1000, у Дубаї, Еліна стала фіналісткою, а в Індіан-Веллсі та Торонто діставалася до півфіналу.

На Australian Open-2026 одеситка увійшла до четвірки найкращих, а на Ролан Гаррос поступилася землячці Марті Костюк у чвертьфіналі.

Ці результати дозволили Світоліній вперше з 2021 року повернутися до топ-10 рейтингу WTA і претендувати на потрапляння до вісімки найкращих тенісисток за результатами сезону, які розіграють трофей Підсумкового турніру. Наразі на дві останні путівки до Індіан-Веллса претендують четверо спортсменок, і саме шанси Еліни є найкращими з них.

Перед турніром у Пекіні Світоліну наздогнав локальний спад у грі. Головною його причиною стало пошкодження гомілкостопа, отримане у Торонто. Перша ракетка України програла у третьому колі US Open, а в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг зуміла перемогти лише в одному поєдинку з трьох. Зокрема, Еліна поступилася 217-й ракетці світу з Бельгії Грет Міннен.

Подруги по збірній успішно підстрахували лідерку й збірна України дійшла до фіналу КБДК, що стало для команди найкращим результатом в історії.

Тож Світоліна приїхала до Пекіна у гарному гуморі.

Еліна Світоліна Getty images

Правда, перший сет стартового для себе матчу другого кола проти чешки Синякової Еліна ніяк не може записати до свого активу – шокуючі 1:6. Надалі Світоліна у своєму стилі переломила хід боротьби та заслужено перемогла, ставши лідеркою сезону в Турі за кількістю трисетових перемог – 12.

Наступною суперницею нашої тенісистки стала міцна грекиня Марія Саккарі. Еліна на класі успішно зіграла у вирішальні моменти, оформивши по єдиному брейку в кінцівках обох партій. Приємним моментом стало те, що українка не віддала жодної своєї подачі.

Найпростішим за рахунком став матч 1/8 фіналу проти американки Енн Лі. В ньому Світоліна програла лише 5 геймів, однак дуже багато з них завершувалися на "більше-менше". Та й 41 невимушена помилка – дуже багато для тенісистки, головною чеснотою якої є стабільність.

Не будемо суворо судити переможницю, адже результат – на табло.

Еліна вдруге в кар'єрі після 2016 року дійшла до чвертьфіналу на турнірі в Пекіні і боротиметься за перший півфінал. Оскільки в одному з інших чвертьфіналів чешка Кароліна Мухова програла співвітчизниці Бартунковій, Світоліна забезпечила собі з наступного тижня повернення до топ-6 світового рейтингу вперше за 5 років.

Чжен Ціньвень, 24 роки, 54 ракетка світу

Китаянка відзначила 24-й день народження якраз 8 жовтня, на домашньому турнірі. Її поточний рейтинг не повинен вводити в оману. Ще два роки тому, коли Світоліна намагалася повернутися до тенісної еліти після декрету, Чжен досягала дуже серйозних успіхів.

Всерйоз Ціньвень уперше заявила про себе у 2023-му, коли виграла дебютні турніри рівня WTA: у Палермо та Чженчжоу та пробилася до топ-20 світового рейтингу. А наступний сезон став для неї найкращим у кар'єрі.

На першому мейджорі сезону, Australian Open, Чжен дійшла до фіналу та дебютувала в десятці найсильніших.

У липні вона захистила титул у Палермо, а на початку серпня сенсаційно завоювала золоту медаль на Олімпіаді в Парижі. Зазвичай китаянки найкраще виступають на харді й великих звитяг на ґрунті від них не очікують.

Під кінець сезону-2024 Чжен виступила у фіналах "тисячника" в Ухані та Підсумкового турніру. Рік тенісистка завершила на п'ятому місці рейтингу.

Чжен Ціньвень Getty images

Далі почалися неприємності. У 2025-му Ціньвень, хоч зазвичай не вилітала у перших колах змагань, однак і до фіналів не діставалася. Влітку тенісистка вийшла з заявою, що тривалий час бореться з травмою правого ліктя, і лягла на операцію.

Повноцінно до змагань Чжен повернулася в лютому поточного року. Довгий час у неї мало що виходило на корті. Через це на US Open їй навіть довелося долати кваліфікацію, адже тенісистка впала у другу сотню рейтингу, а вайлд-кард їй не дали.

Американський мейджор став певним ренесансом для китаянки. З урахуванням відбіркових матчів вона виграла сім поєдинків поспіль й у чвертьфіналі ледь не дотиснула у третій партії майбутню чемпіонку Єлену Рибакіну.

На домашньому "тисячнику" в Пекіні Чжен здобула чотири перемоги, причому всі – в трьох партіях. Вона стала лише другою тенісисткою з 1990 року, яка на змаганні такого рівня виграла перші чотири матчі виключно за максимально можливу кількість сетів.

Суперницями Ціньвень стали дві представниці топ-30: "нейтральна" Калінская та чешка Боузкова, а також тенісистки, що знаходяться поза топ-100: китаянка Ші та представниця Вірменії Чараєва. Не найсильніші опонентки, однак приблизно того самого рівня, з якими стикалася й Світоліна.

Чжен намагається будувати гру від потужної подачі. За чотири поєдинки лише у стартовому матчі проти співвітчизниці в активі Ціньвень було менше семи ейсів. Тоді, правда, в неї зовсім не летіла перша подача (48%), через що справа й затягнулася на три сети.

В розіграшах майбутня суперниця Еліни здебільшого грає в атаку. Ціньвень добре вміє переводити м'ячі по лініях, змушуючи опоненток багато працювати в захисті на задній лінії. Але здатна й змінювати ритм, і застосовувати вкорочені удари, які проти Світоліної є дієвим методом боротьби.

Чи вдасться китаянці продемонструвати свій максимум – непросте питання. Підтримка домашніх глядачів може не допомогти, коли в ногах уже чотири затяжні поєдинки. Сама Чжен після матчу 1/8 фіналу проти Чараєвої заявила, що має певні фізичні проблеми. Втім, день відпочинку в неї є.

Світоліна і Чжен жодного разу не зустрічалися в офіційних матчах.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають Еліну Світоліну невеликим фаворитом пари. На її вихід до півфіналу можна поставити з коефіцієнтом 1.68. Успіх Чжен Ціньвень розцінюється цифрою 2.25.

Все достатньо закономірно. Досвід і клас українки беруть своє, проте китаянка знаходиться на підйомі плюс їй забезпечена підтримка трибун. Багато залежатиме від того, в кого під кінець сезону залишилося більше сил.

Де дивитися онлайн чвертьфінал Світоліна – Чжен

Чвертьфінальний матч турніру в Пекіні відбудеться 9 жовтня на центральному корті Capital Group Diamond о 10:00 за київським часом другим запуском після парного півфіналу.

Трансляцію в Україні здійснюватимуть канал Setanta Sports Premium та ОТТ-платформа Setanta Sports.