Світоліна вийшла у чвертьфінал "тисячника" в Пекіні й зустрінеться з олімпійською чемпіонкою

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в Пекіні. В матчі 1/8 фіналу одеситка перемогла американку Енн Лі (30).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Світоліна непогано увійшла в гру й після раннього обміну брейками змогла ще раз узяти подачу Лі та повести 4:1. З наступних трьох складних геймів Еліні вдалося взяти два та завершити партію на свою користь – 6:2.

Здавалося, що другий сет для фаворитки складеться легко. Американка ніби перестала вірити в можливість перемоги й Світоліна повела 4:0. Однак на грані поразки Лі почала значно менше помилятися і відіграла один брейк.

Ключовим став сьомий гейм. Еліна відіграла в ньому п'ять брейк-пойнтів і з третьої власної можливості все таки повела 5:2. Після цього обидві тенісистки впевнено взяли власні подачі й сет та матч завершилися на користь Світоліної – 6:3.

Проте навряд чи українка може бути задоволеною власною грою з 15 вінерсами та 41 невимушеною помилкою в статистиці.

За поєдинок Світоліна 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 4 помилки на подачі та 2 брейки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

1/8 фіналу, 7 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Енн Лі (США) 6:2, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, українка здобула дві перемоги. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти чинної олімпійської чемпіонки з Китаю Чжен Ціньвень (54).

Еліна у столиці Китаю повторила свій найкращий результат десятирічної давнини .

Світоліна вийшла у п'ятий для себе чвертьфінал "тисячників" у поточному сезоні. Поки у 2026 році одеситка на цій стадії не програвала.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола в Пекіні Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55), а в третьому раунді перемогла грекиню Марію Саккарі (33).