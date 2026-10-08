Світоліна підніметься на одну позицію в рейтингу WTA

Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна (7) гарантувала собі шосту сходинку в рейтингу WTA з наступного тижня після поразки чешки Кароліни Мухової у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Пекіні від співвітчизниці Ніколи Бартункової (34).

Гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 0:6.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал, 8 жовтня

Нікола Бартункова (Чехія) – Кароліна Мухова (Чехія) 6:3, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. Бартункова вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника". Її наступною суперницею стане хтось із "нейтральних" тенісисток: або Мірра Андрєєва (5), або Єкатерина Александрова (28).

Світоліна уперше з жовтня 2021 року підніметься на шосту позицію рейтингу. Найкраще досягнення одеситки в кар'єрі датовано вереснем 2017-го – третє місце.

Нагадаємо, що напередодні Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Пекіні, обігравши американку Енн Лі (30). Свій наступний матч проти китаянки Чжен Ціньвень (54) Еліна проведе 9 жовтня.