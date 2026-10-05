Світоліна обіграла Саккарі і вийшла в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Пекіні

Еліна Світоліна (7) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні після перемоги над представницею Греції Марією Саккарі (33) у третьому колі змагань.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Перша партія проходила у рівній боротьбі. У другому та шостому геймах Саккарі не використала сумарно три брейк-пойнти. Клас Світоліної дався взнаки за 4:4. Українка заробила потрійний брейк-пойнт і з третьої спроби взяла подачу суперниці. Зазначимо, що грекиня допомогла власною подвійною помилкою. Після цього Еліна впевнено подала на сет – 6:4.

Довелося Світоліній відігравати два брейк-пойнти й на початку другого сету. Надалі вона впевнено тримала власну подачу і намагалася зачепитися в геймах Саккарі. Як і в першій партії, це вдалося зробити у найпотрібніший момент – за рахунку 5:5. Потім Еліна без проблем забрала свою подачу і вийшла в 1/8 фіналу – 7:5.

За поєдинок Світоліна 7 разів подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 2 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та не реалізувала усі 5 брейк-пойнтів.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 5 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція) 6:4, 7:5

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка виграла чотири поєдинки. В матчі 1/8 фіналу суперницею Світоліної стане американка Енн Лі (32), яка у третьому колі пройшла Белінду Бенчич (12, Швейцарія).

Еліна вперше з 2019 року виступає на турнірі в Пекіні, її найкращим результатом є чвертьфінал у 2016-му. Українка побореться за п'ятий чвертьфінал "тисячника" поточного сезону.

Нагадаємо, що у стартовому для себе матчі другого кола Світоліна здолала чешку Катерину Синякову (55).

В 1/8 фіналу "тисячника" в Пекіні виступить інша українка, Дар'я Снігур (46). 6 вересня вона зіграє проти "нейтральної" п'ятої ракетки світу Мірри Андрєєвої.