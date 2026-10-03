Світоліна здобула вольову перемогу у другому колі "тисячника" в Пекіні

Перша ракетка України Еліна Світоліна (7) у непростому поєдинку перемогла чешку Катерину Синякову (55) в другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні.

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.

Старт матчу Світоліній зовсім не вдався. Підсумком перших п'яти геймів були шокуючі 0:5 на табло. Все, що вдалося Еліні у першій партії – не програти її з "бубликом" – 1:6.

Другий сет лідерка українського тенісу розпочала з чншим настроєм і, попри деякі проблеми на власній подачі, повела з рахунком 5:1. Тут раптом Світоліна знову вимкнулася з гри й дозволила суперниці зробити два зворотні брейки. І все ж у вирішальний момент Еліна ще раз взяла подачу Синякової – 6:4.

У третій партії все стало на свої місця. Якщо в другому геймі чешка ціною надзусиль зуміла не дати Світоліній повести з брейком, то після рахунку 2:2 фаворитка мала повну перевагу – 6:2.

За поєдинок Світоліна 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 6 ейсів, зробила 3 помилки на подачі та 4 брейки.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Друге коло, 3 жовтня

Еліна Світоліна (Україна) – Катерина Синякова (Чехія) 1:6, 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вшосте, українка виграла всі матчі. У третьому колі суперницею Еліни стане грекиня Марія Саккарі (33)

Світоліна ввосьме виступає на турнірі в Пекіні, її найкращим результатом є чвертьфінал у 2016 році.

Еліна здобула 25-ту перемогу в сезоні у 28 матчах проти тенісисток, які не входять до топ-50 світового рейтингу.

Нагадаємо, що ще дві українки зуміли вийти у третє коло турніру в Пекіні. Дар'я Снігур (46) перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні (20), а Даяна Ястремська розгромила фіналістку Ролан Гаррос польку Маю Хвалінську (21).