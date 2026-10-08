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Чжен Ціньвень відчуває проблеми зі здоров'ям перед чвертьфінальним матчем зі Світоліною в Пекіні

Станіслав Матусевич — 8 жовтня 2026, 11:39
Чжен Ціньвень відчуває проблеми зі здоров'ям перед чвертьфінальним матчем зі Світоліною в Пекіні
Чжен Ціньвень
Getty images

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень розповіла про фізичні проблеми перед чвертьфінальним матчем проти українки Еліни Світоліної на турнірі серії WTA 1000 в Пекіні.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я б сказала, що фізично почувалася не найкраще, але все ще тримаюся. У мене було багато трисетових матчів на турнірі. Особливо добре мені вдавалося проводити перші сети. Думаю, мені потрібно попрацювати над тим, щоб довше зберігати стабільність і концентрацію.

Але якщо говорити про витривалість, то я відчуваю, що вона в мене досить хороша. Звичайно, фізично завжди є що покращувати. Я б не сказала, що хвора, тому що в мене просто цей кашель, і я досі не знайшла причини, чому він не минає. Це почалося ще на US Open. Дуже дивно. Подивимося, що буде в найближчі кілька днів", – сказала Чжен.

Зазначимо, що китаянка провела у Пекіні загалом чотири поєдинки, і всі вони завершувалися у трьох партіях.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна в матчі 1/8 фіналу обіграла американку Енн Лі. Її чвертьфінальний поєдинок проти Чжен Ціньвень відбудеться 9 жовтня, час початку зустрічі визначиться пізніше.

Пекін Еліна Світоліна Чжен Ціньвень

Еліна Світоліна

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