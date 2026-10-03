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Світоліна – лідерка сезону WTA за кількістю трисетових перемог

Станіслав Матусевич — 3 жовтня 2026, 14:53
Світоліна – лідерка сезону WTA за кількістю трисетових перемог
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліни Світоліна поточого сезону здобула найбільше трисетових перемог у WTA-турі, ніж будь-яка інша тенісистка.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Перемога у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні над чешкою Катериною Синяковою стала для Світоліної 12-ю у 2026 році.

Головна конкурентка українки за цим показником, американка Коко Гофф на тій же стадії "тисячника" здобула 11-ту для себе трисетову звитягу, обігравши колумбійку Камілу Осоріо, однак Еліна знову вийшла вперед.

Топ-6 тенісисток за кількістю трисетових перемог у 2026 році

  1. Еліна Світоліна (Україна) – 12
  2. Коко Гофф (США) – 11
  3. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 9
  4. Джессіка Пегула (США) – 8
  5. Чжен Ціньвень (Китай) – 6
  6. Магда Лінетт (Польща) – 6

Нагадаємо, що у третьому колі турніру в Пекіні Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі (33). Матч відбудеться 5 жовтня.

WTA Еліна Світоліна

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