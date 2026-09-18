Реванш Вана і Пантожі та претендентський бій у легкій вазі: анонс UFC 331

У неділю, 20 вересня, Лос-Анджелес прийме великий вечір змішаних єдиноборств. На турнірі UFC 331 головною подією стане титульний реванш у найлегшій вазі між чинним чемпіоном Джошуа Ваном та колишнім володарем пояса Алешандре Пантожою.

У другій за значущістю події вечора на вболівальників чекає п'ятираундове протистояння у легкій вазі між Арманом Царукяном та Маурісіо Руффі. Бій не матиме статусу титульного, однак його формат одразу додає протистоянню особливої ваги – обидва бійці матимуть 25 хвилин, щоб продемонструвати свою перевагу і визначити наступного претендента на титул.

Кард UFC 331 також зібрав чимало відомих імен. У клітку вийдуть колишній чемпіон Патрісіо Фрейре, Марлон Вера, Тай Туіваса, Гіга Чікадзе та олімпійський чемпіон із вільної боротьби Гейбл Стівсон.

Ван – Пантожа 2: реванш за чемпіонський пояс

Головною інтригою UFC 331 стане повторна зустріч Джошуа Вана та Алешандре Пантожі.

Ван підходить до реваншу з рекордом 17-2 та статусом чемпіона UFC у найлегшій вазі. Представник М'янми стрімко пройшов шлях від перспективного бійця до володаря чемпіонського пояса і тепер отримав завдання довести, що його перше протистояння з Пантожею не було випадковістю.

Головною зброєю Вана є його робота у стійці. Чемпіон здатний підтримувати високий темп, добре комбінує удари та змушує суперників працювати на незручній для них дистанції. Його молодість і швидкість також можуть відіграти важливу роль у п'ятираундовому титульному бою.

Однак Пантожа має величезний досвід і чудово знає, як діяти проти Вана. Бразилець провів 36 професійних поєдинків і має 30 перемог. Його головною перевагою залишається боротьба та греплінг — якщо Пантожа зможе перевести бій у партер, ситуація для чемпіона може суттєво ускладнитися.

Для бразильця це можливість повернути собі пояс, який він уже носив на талії. Для Вана – шанс остаточно закрити питання щодо свого статусу в дивізіоні.

Реванш завжди додає протистоянню особливого контексту, адже обидва бійці вже знають сильні та слабкі сторони один одного. Тепер кожному доведеться продемонструвати, що саме він змінив після першої зустрічі.

The finishing touches 👊@PantojaMMA is preparing to get the belt back at #CryptoCom #UFC331!



[ LIVE SEP 19 | 9pmET on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/i8DFsH65E1 — UFC (@ufc) September 16, 2026

Царукян – Руффі: п'ять раундів за звання претендента

Співголовною подією UFC 331 стане бій Армана Царукяна та Маурісіо Руффі. Вірменський боєць із рекордом 23-3 давно входить до числа найнебезпечніших представників легкої ваги. Царукян відомий насамперед своїми навичками боротьби, фізичною силою та здатністю контролювати суперника біля сітки.

При цьому Арман не обмежується лише греплінгом. Він достатньо впевнено працює у стійці та може створювати проблеми суперникам різноманітною ударною технікою.

Його суперником стане бразилець Маурісіо Руффі, який має рекорд 14-2. Молодий боєць відомий своїм агресивним стилем і прагненням завершувати поєдинки достроково.

Для Руффі це буде чудова можливість перевірити себе проти одного з найсильніших бійців дивізіону. Формат у п'ять раундів також може мати велике значення, адже він вимагає зовсім іншого розподілу сил та тактики, ніж стандартний трираундовий бій.

Повний кард UFC 331

Основний кард

• Джошуа Ван (17-2) — Алешандре Пантожа (30-6) — титульний бій у найлегшій вазі

• Арман Царукян (23-3) — Маурісіо Руффі (14-2)

• Патрісіо Фрейре (37-9) — Ду Хо Чой (17-4-1)

• Гейбл Стівенсон (4-0) — Шон Шараф (4-2)

• Алонзо Меніфілд (18-6-1) — Іво Бараневський (9-0)

Попередній кард

• Гейбл Стівсон (4-0) — Шон Шараф (4-2)

• Чарльз Журден (18-8-1) — Марлон Вера (23-14-1)

• Тай Туіваса (14-10) — Робеліс Деспан'є (6-2)

• Майкл Асвелл (11-5) — Джу Сан Ю (9-1)

• Осман Діас (10-4) — Раян Гандра (10-1)

• Едмен Шахбазян (16-6) — Брунно Феррейра (15-4)

• Едуарда Моура (12-2) — Кейсі О'Нілл (11-2)

• Гіга Чікадзе (15-6) — Жоандерсон Бріто (19-5-1)

Де та коли дивитися UFC 331

Турнір UFC 331 пройде у неділю вночі, 20 вересня. Стартує івент о 00:00 за Києвом з попереднього карду, о 02:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 04:00.

Транслюватиме UFС 331 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.