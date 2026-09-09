Рибакіна вийшла у півфінал US Open і стане першою ракеткою світу

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (2) вийшла у півфінал US Open, обігравши у чвертьфінальному матчі китаянку Чжен Ціньвень (121).

Гра тривала 2 години 14 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:1, 6:4.

Завдяки цій перемозі, в рейтингу WTA Рибакіна стане недосяжною для конкуренток і вперше в кар'єрі стане першою ракеткою світу незалежно від результатів решти матчів американського мейджору.

Аріна Сабалєнка, чинна чемпіонка турніру, яка очолювала рейтинг з жовтня 2024 року, за підсумками US Open може навіть залишити топ-3, якщо виступить гірше за американок Джессіку Пегулу (3) та Коко Гофф (4).

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Чвертьфінал, 9 вересня

Єлена Рибакіна (США) – Емма Наварро (США) 3:6, 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вшосте, п'ять перемог на рахунку казхастанки. У півфіналі турніру Рибакіна зіграє з сильнішою між Гофф та Міррою Андрєєвою (5, -).

Нагадаємо, що в іншому півфіналі жіночго турніру US Open зійдуться Сабалєнка та Пегула.