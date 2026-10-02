UFC 332 у Солт-Лейк-Сіті: жіночий бій за вакантний пояс та велике повернення Фігейреду
Вже в ніч на неділю, 4 жовтня в Солт-Лейк-Сіті на арені Delta Center пройде UFC 332. Головною подією вечора стане бій за вакантний чемпіонський пояс у жіночій найлегшій вазі, де Наталія Сілва зустрінеться з Ван Цун.
Бразилійка підходить до поєдинку як перша претендентка рейтингу, тоді як китаянка посідає восьме місце. Титул став вакантним після того, як Валентина Шевченко через травму не змогла взяти участь у запланованому захисті та вибула на рік.
Окрім головного бою, центральною подією карда стане зустріч колишнього дворазового чемпіона UFC Дейвесона Фігейреду з Пейтоном Телботтом.
Титульне протистояння Сілви та Цун
Головний бій UFC 332 визначить нову чемпіонку жіночої найлегшої ваги. Наталія Сілва має рекорд 20-5-1 і підходить до поєдинку на серії з 14 перемог. Останні три її перемоги особливо привертають увагу — бразилійка здолала колишніх чемпіонок Джессіку Андраде, Алексу Грассо та Роуз Намаюнас. У UFC Сілва поки не програвала, вигравши всі вісім своїх поєдинків у промоції.
Сильною стороною Сілви є швидкість, робота ніг та різноманітна ударна техніка. Бразилійка багато працює ногами, добре контролює дистанцію та намагається змушувати суперниць промахуватися. Водночас це буде її перший головний бій у UFC на п'ять раундів, а поєдинок проходитиме на висоті Солт-Лейк-Сіті, що може стати додатковим фактором у чемпіонській дистанції.
Ван Цун має рекорд 10-1 та чотири перемоги поспіль у UFC. Востаннє китаянка перемогла Трейсі Кортес на UFC 329 у липні. Її головною зброєю є ударна техніка: UFC відзначає Ван як одну з найточніших ударниць дивізіону, а її показники ударної переваги належать до найкращих у жіночій найлегшій вазі.
Поєдинок обіцяє бути цікавим саме через стилістичне протистояння двох бійчинь, які багато уваги приділяють роботі в стійці. Водночас важливу роль можуть зіграти клінч і боротьба, адже обидві спортсменки вже демонстрували здатність ефективно працювати в цих епізодах. Для Сілви це шанс продовжити свою переможну серію та вперше стати чемпіонкою UFC, а для Ван Цун — можливість зробити величезний стрибок у кар'єрі та одразу завоювати пояс.
Дейвесон Фігейреду — Пейтон Телботт
У співголовному бою зустрінуться колишній дворазовий чемпіон UFC Дейвесон Фігейреду та 27-річний Пейтон Телботт. Бразилець має рекорд 25-7-1 та величезний досвід титульних протистоянь. Фігейреду вже заявляв про бажання повернутися у найлегшу вагу та знову поборотися за чемпіонський пояс, однак спочатку йому потрібно пройти серйозну перевірку проти Телботта.
Телботт має рекорд 11-1 та останнім часом поступово піднімається в рейтингу легшої ваги. Американець виграв свої останні два бої, перемігши Феліпе Ліму та колишнього дворазового чемпіона Генрі Сехудо. Його перевагою є габарити та молодість, тоді як Фігейреду може компенсувати це величезним досвідом і чемпіонським минулим.
Цей поєдинок важливий для обох спортсменів з різних причин. Телботт може використати перемогу над колишнім чемпіоном як наступний крок у просуванні до вершини дивізіону. Фігейреду ж необхідно показати, що він усе ще здатний конкурувати з молодшим поколінням бійців, якщо справді планує повернення до чемпіонської гонки.
Повний кард UFC 332
Основний кард
Наталія Сілва — Ван Цун *бій за вакантний титул UFC у жіночій найлегшій вазі;
Дейвесон Фігейреду — Пейтон Телботт;
Боббі Грін — Естебан Рібовіч;
Кхаос Вільямс — Роберто Солдич;
Атеба Готьє — Роман Копилов.
Попередній кард
Іманоль Родрігес — Алден Корія;
Даміан Пінас — Андрій Пуляєв;
Маркус Макгі — Ентоні Ромеро;
Ентоні Вінт — Лукас Арманд;
Джонні Вокер — Мік Паркін;
Рафаель дос Аньос — Александр Ернандес;
Марвін Ветторі — Ісмаїл Наурдієв;
Курт Макгі — Ерік Нолан;
Джейкоб Сміт — Брюс Вайтгед.
Де та коли дивитися UFC 332
Турнір UFC 332 пройде у неділю вночі, 4 жовтня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з попереднього карду, о 03:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 05:00.
Транслюватиме UFС 332 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.