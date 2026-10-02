UFC 332 у Солт-Лейк-Сіті: жіночий бій за вакантний пояс та велике повернення Фігейреду

Вже в ніч на неділю, 4 жовтня в Солт-Лейк-Сіті на арені Delta Center пройде UFC 332. Головною подією вечора стане бій за вакантний чемпіонський пояс у жіночій найлегшій вазі, де Наталія Сілва зустрінеться з Ван Цун.

Бразилійка підходить до поєдинку як перша претендентка рейтингу, тоді як китаянка посідає восьме місце. Титул став вакантним після того, як Валентина Шевченко через травму не змогла взяти участь у запланованому захисті та вибула на рік.

Окрім головного бою, центральною подією карда стане зустріч колишнього дворазового чемпіона UFC Дейвесона Фігейреду з Пейтоном Телботтом.

Титульне протистояння Сілви та Цун

Головний бій UFC 332 визначить нову чемпіонку жіночої найлегшої ваги. Наталія Сілва має рекорд 20-5-1 і підходить до поєдинку на серії з 14 перемог. Останні три її перемоги особливо привертають увагу — бразилійка здолала колишніх чемпіонок Джессіку Андраде, Алексу Грассо та Роуз Намаюнас. У UFC Сілва поки не програвала, вигравши всі вісім своїх поєдинків у промоції.

Сильною стороною Сілви є швидкість, робота ніг та різноманітна ударна техніка. Бразилійка багато працює ногами, добре контролює дистанцію та намагається змушувати суперниць промахуватися. Водночас це буде її перший головний бій у UFC на п'ять раундів, а поєдинок проходитиме на висоті Солт-Лейк-Сіті, що може стати додатковим фактором у чемпіонській дистанції.

Ван Цун має рекорд 10-1 та чотири перемоги поспіль у UFC. Востаннє китаянка перемогла Трейсі Кортес на UFC 329 у липні. Її головною зброєю є ударна техніка: UFC відзначає Ван як одну з найточніших ударниць дивізіону, а її показники ударної переваги належать до найкращих у жіночій найлегшій вазі.

Поєдинок обіцяє бути цікавим саме через стилістичне протистояння двох бійчинь, які багато уваги приділяють роботі в стійці. Водночас важливу роль можуть зіграти клінч і боротьба, адже обидві спортсменки вже демонстрували здатність ефективно працювати в цих епізодах. Для Сілви це шанс продовжити свою переможну серію та вперше стати чемпіонкою UFC, а для Ван Цун — можливість зробити величезний стрибок у кар'єрі та одразу завоювати пояс.

Дейвесон Фігейреду — Пейтон Телботт

У співголовному бою зустрінуться колишній дворазовий чемпіон UFC Дейвесон Фігейреду та 27-річний Пейтон Телботт. Бразилець має рекорд 25-7-1 та величезний досвід титульних протистоянь. Фігейреду вже заявляв про бажання повернутися у найлегшу вагу та знову поборотися за чемпіонський пояс, однак спочатку йому потрібно пройти серйозну перевірку проти Телботта.

Телботт має рекорд 11-1 та останнім часом поступово піднімається в рейтингу легшої ваги. Американець виграв свої останні два бої, перемігши Феліпе Ліму та колишнього дворазового чемпіона Генрі Сехудо. Його перевагою є габарити та молодість, тоді як Фігейреду може компенсувати це величезним досвідом і чемпіонським минулим.

He knows what it takes 😮‍💨

@Daico_Deiveson is looking for a bounce-back win at #UFC332!



[ OCT 3 | LIVE at 8pmET on @ParamountPlus and @CBS ] pic.twitter.com/IIbQfoTVHh — UFC (@ufc) September 30, 2026

Цей поєдинок важливий для обох спортсменів з різних причин. Телботт може використати перемогу над колишнім чемпіоном як наступний крок у просуванні до вершини дивізіону. Фігейреду ж необхідно показати, що він усе ще здатний конкурувати з молодшим поколінням бійців, якщо справді планує повернення до чемпіонської гонки.

Повний кард UFC 332

Основний кард

Наталія Сілва — Ван Цун *бій за вакантний титул UFC у жіночій найлегшій вазі;

Дейвесон Фігейреду — Пейтон Телботт;

Боббі Грін — Естебан Рібовіч;

Кхаос Вільямс — Роберто Солдич;

Атеба Готьє — Роман Копилов.

Попередній кард

Іманоль Родрігес — Алден Корія;

Даміан Пінас — Андрій Пуляєв;

Маркус Макгі — Ентоні Ромеро;

Ентоні Вінт — Лукас Арманд;

Джонні Вокер — Мік Паркін;

Рафаель дос Аньос — Александр Ернандес;

Марвін Ветторі — Ісмаїл Наурдієв;

Курт Макгі — Ерік Нолан;

Джейкоб Сміт — Брюс Вайтгед.

Де та коли дивитися UFC 332

Турнір UFC 332 пройде у неділю вночі, 4 жовтня. Стартує івент о 01:00 за Києвом з попереднього карду, о 03:00 відбудуться головні поєдинки. Приблизний старт мейн-івенту – 05:00.

Транслюватиме UFС 332 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.