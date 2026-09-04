Українець Донченко поб'ється із Пунахеле Соріано в мейн-карді UFC Fight Night 287: анонс турніру

У суботу, 5 вересня, Париж стане центром світових змішаних єдиноборств. У столиці Франції відбудеться турнір UFC Fight Night 287, який подарує вболівальникам одразу кілька інтригуючих протистоянь, а для українських фанатів головною подією вечора стане виступ Данила Донченка.

Український проспект напівсередньої ваги отримав місце в основному карді турніру та проведе поєдинок проти американця Пунахеле Соріано. Для Донченка це чергова можливість голосно заявити про себе в найсильнішій ММА-організації світу та продовжити рух до рейтингових позицій дивізіону.

Очолить же шоу п'ятираундове протистояння в легкій вазі між досвідченим новозеландцем Деном Хукером та французькою зіркою Саладіном Парнассом, який проведе свій дебютний бій в UFC.

Донченко – Соріано: важливий бій для українця

Данило Донченко підходить до поєдинку з рекордом 14-2 і продовжує вважатися одним із найперспективніших українських бійців у напівсередній вазі.

Для українця поєдинок у Парижі стане особливо важливим ще й через статус бою. Донченко отримав місце в основному карді, як і просив ще кілька місяців тому, а це означає, що UFC дедалі більше розраховує на нього як на перспективного представника нового покоління бійців промоушену.

Can't spell Donchenko without KO! 💥



TUF 33 winner Daniil Donchenko faces Puna Soriano in the #UFCParis main card! pic.twitter.com/fGPVKZrkzn — UFC_Asia (@UFC_Asia) September 1, 2026

Його суперником стане Пунахеле Соріано – досвідчений американський боєць із рекордом 13-4. Соріано має серйозний досвід виступів у UFC та є небезпечним суперником, здатним завершити бій достроково.

Для Донченка головним завданням стане використати свою швидкість, техніку та рухливість. Українець має уникати відкритих розмінів із фізично сильним суперником і не дозволяти американцю нав'язувати комфортний для себе силовий стиль.

Punahele Soriano knocked out Uros Medic in 31 seconds, became a viral GIF, then went to a restaurant and watched the rest of the card with his wife 😭👏@puna185 looks to extend his win streak to FIVE with a victory over surging welterweight prospect Daniil Donchenko this… pic.twitter.com/TAhAyGmZRi — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) September 2, 2026

Водночас перемога над таким опонентом може стати дуже важливим кроком для Данила. Успішний виступ в основному карді великого європейського турніру дозволить українцю значно зміцнити свої позиції в UFC та наблизитися до значно статусніших поєдинків.

Для Соріано ж цей бій – можливість зупинити перспективного суперника та нагадати про себе керівництву організації.

Хукер – Парнасс: дебют перед рідною публікою

Головною подією UFC Fight Night 287 стане поєдинок між Деном Хукером та Саладіном Парнассом. Новозеландець уже багато років залишається одним із найвідоміших представників легкої ваги. За свою кар'єру він зустрічався з найсильнішими бійцями дивізіону та має величезний досвід великих п'ятираундових поєдинків.

Його головні переваги – фізична витривалість, жорсткий стиль, небезпечні удари колінами та ліктями, а також готовність вести бій у високому темпі. Водночас Хукер неодноразово приймав занадто багато ударів і часто погоджується на відкриті розміни, що може стати серйозною проблемою проти молодшого та швидшого суперника.

Для Саладіна Парнасса це буде момент істини. Француз уже має статус однієї з найбільших зірок європейського ММА, але дебют в UFC – зовсім інший рівень. Парнасс підходить до бою з рекордом 23-2 та величезними очікуваннями французьких уболівальників. Його сильними сторонами вважаються швидкість, різноманітність атак і вміння адаптуватися до стилю суперника.

Найбільшим питанням залишається те, як француз впорається з психологічним тиском. Домашня арена може стати величезною перевагою, але водночас дебют у UFC перед переповненими трибунами Парижа стане найбільшим моментом у його кар'єрі.

Перемога над Хукером одразу зробить Парнасса одним із найобговорюваніших новачків легкої ваги. Поразка ж покаже, що перехід до найсильнішого промоушену світу виявився значно складнішим.

Повний кард UFC Fight Night 287

Основний кард

• Ден Хукер (24-14) — Саладін Парнасс (23-2)

• Фарес Зіам (18-5) — Аксель Сола (12-1-1)

• Майкл Пейдж (25-3) — Нурсултон Рузібоєв (37-9-2)

• Данило Донченко (14-2) — Пунахеле Соріано (13-4)

• Морган Шар'єр (21-12-1) — Феліпе Ліма (14-2)

• Мухаммад Наїмов (13-4) — Лосене Кейта (16-2)

Попередній кард

• Маріо Пінто (12-0) — Раян Спенн (24-11)

• Тревор Пік (9-3) — Кертіс Кемпбелл (8-1)

• Модестас Букаускас (20-7) — Умар Сі (12-2)

• Натаніель Вуд (23-6) — ТВА

• Майкл Альджарудж (13-3) — Фабіа Сінтес (11-3)

• Нора Корнолл (9-4) — Клаудія Сігула (8-2)

• Луїс Феліпе Діас (18-5) — Матьє Лето Дюкло (10-3)

• Дельфін Бенуаіш (7-2) — Софія Монтенегро (6-2)

Де та коли дивитися UFC Fight Night 287

Турнір UFC Fight Night 287 пройде у суботу ввечері, 5 вересня. Стартує івент о 19:00 за Києвом з попереднього карду, о 21:00 відбудуться поєдинки основного карду. Приблизний старт мейн-івенту – 23:00.

Вихід Донченка в октагон фанатам варто очікувати приблизно о 22:00 за київським часом.

Транслюватиме UFC Fight Night 287 платформа Setanta Sports. Український відеосервіс показуватиме турнір, починаючи з попереднього карду.