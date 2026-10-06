Шість тенісисток гарантували собі участь у Підсумковому турнірі

Відомі шестеро з восьми тенісисток, які точно візьмуть участь у Підсумковому турнірі WTA Finals у листопаді. Це Єлена Рибакіна, Аріна Сабалєнка, Мірра Андрєєва, Джессіка Пегула, Коко Гофф і Лінда Носкова.

Перші п'ять тенісисток набрали таку кількість рейтингових очок в Чемпіонській гонці, результати в якій слугують кваліфікацією для потрапляння на Підсумковий турнір протягом сезону, що гарантували собі місце у топ-8 незалежно від результатів останніх змагань.

Носкова як чемпіонка турніру Grand Slam (Вімблдона) та тенісистка топ-20 світового рейтингу отримає путівку на WTA Finals незалежно від своєї позиції в Чемпіонській гонці за окремим правилом регламенту відбору.

Поточне становище у Чемпіонській гонці

Єлена Рибакіна (Казахстан) – 7502 очка; Аріна Сабалєнка (-) – 6550; Мірра Андрєєва (-) – 5936; Джессіка Пегула (США) – 5825; Коко Гофф (США) – 5774; Еліна Світоліна (Україна) – 4929; Кароліна Мухова (Чехія) – 4520; Лінда Носкова (Чехія) – 4354; Марта Костюк (Україна) – 3910; Іга Швьонтек (Польща) – 3704;

Зазначимо, що кваліфікаційний поріг для потрапляння на WTA Finals на сьогодні складає 5740 очок. Тенісистки, які набрали більше залікових пунктів, точно залишаться в топ-8 у Чемпіонській гонці за пудсумками сезону.

На останні дві путівки до Індіан-Веллса претендують дві українки. Оскільки до старту Підсумкового турніру залишаються лише турніри WTA 1000 в Пекіні (зараз там триває стадія 1/8 фіналу) та Ухані, а також змагання WTA 500 у Нінбо та Токіо, то за поточної кількості набраних очок суперницями наших тенісисток є Кароліна Мухова та Іга Швьонтек.

Ці спортсменки, як і Світоліна, продовжують виступи у столиці Китаю. Еліна має хороші шанси потрапити до залікової вісімки. А ось Костюк це буде зробити важко, адже вона через травму зап'ястя пропускає турнір у Пекіні й її участь у наступних змаганнях під питанням. Відставання Марти від Мухової наразі складає 610 очок і може ще збільшитися.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру в Пекіні. На цій стадії змагань 7 жовтня перша ракетка України зустрінеться з американкою Енн Лі.